Limpiar la terraza acristalada: los mejores consejos
El sueño de tener una terraza o un patio acristalados es bastante popular: es el lugar ideal para proteger las plantas del invierno y crear un espacio adicional para relajarse. Estos espacios acristalados, por regla general, tienen grandes ventanales y un techo de cristal que, sin embargo, no permanecen siempre limpios, sino que van perdiendo su brillo con el paso del tiempo. Por ello, es importante limpiarlos de vez en cuando para garantizar buenos resultados.
¿Qué se debe tener en cuenta para la limpieza y el mantenimiento de una terraza o el patio acristalados?
Una terraza o patio de cristal, más bien sus ventanales y su techo acristalado, se ensucian con el paso del tiempo debido a factores meteorológicos: la suciedad que circula en la atmósfera como, por ejemplo, el hollín o polvo fino, el polen, las hojas caídas, así como los excrementos de pájaros e insectos, hacen que, tarde o temprano, las superficies acristaladas y las fachadas exteriores tengan un aspecto desagradable. Para garantizar que no sea así y para mantener el calor que produce la terraza de cristal, los propietarios deben limpiar y llevar a cabo medidas de cuidado al menos dos veces al año. Un buen momento para ello es, por ejemplo, durante la limpieza de primavera, cuando se prepara el jardín para la nueva temporada.
Sin embargo, la terraza acristalada no solo se limpia por razones estéticas, sino también para cuidar y mantener los componentes instalados, como la construcción de soporte o las juntas de goma. Como siempre, se debe tener en cuenta: si se espera (demasiado) tiempo, hay que invertir más esfuerzo y tiempo en la limpieza más adelante. Los días sombríos son el momento ideal, ya que en días soleados o incluso calurosos los cristales se secarían rápidamente y el resultado incluiría marcas antiestéticas.
Para la limpieza y el cuidado de la terraza acristalada se pueden utilizar diversos dispositivos, accesorios y productos de cuidado:
- una escalera
- una manguera con boquilla o lanza de riego
- una espátula convencional de limpiar cristales
- un cepillo de lavado, un paño de microfibra y agua tibia
- detergente o un concentrado para la limpieza de cristal especial
- una limpiadora de cristales, por ejemplo, en combinación con un paño a batería
- una hidrolimpiadora con, por ejemplo, una lanza telescópica y el respectivo accesorio de limpieza de cristales
Así se limpia de forma eficiente el techo acristalado de una terraza o patio
Limpiar las ventanas laterales de la terraza acristalada es fácil, si bien la tarea se complica un poco más si son altas o si hay que limpiar el techo del mismo material. Sin embargo, esto no se debe a la limpieza en sí, sino a que los lugares en cuestión se encuentran a varios metros de altura.
En principio, hay dos opciones: utilizar una escalera para limpiar a mano las superficies correspondientes o, como alternativa significativamente menos peligrosa y que requiere menos tiempo, se puede utilizar una hidrolimpiadora en combinación con una lanza telescópica.
Antes de empezar la limpieza con agua, debe eliminarse la suciedad suelta que se acumula de forma natural sobre el techo de la zona acristalada y en el canalón. Para ello se puede optar por medios de limpieza convencionales, como un cepillo de mano, un cubo y una lanza de riego que se conecta a la manguera de jardín, así como un paño para los bordes del cristal. No se debería utilizar una hidrolimpiadora todavía, ya que con este dispositivo la suciedad se extendería por toda la fachada y las ventanas de la terraza o el patio de cristal. La mayoría de los techos de terrazas o patios acristalados tienen pendiente, lo que facilita la limpieza de la superficie con una manguera. La mejor opción sería dirigir con cuidado la suciedad al canalón desde el punto más alto. Otro consejo que ahorra trabajo extra: un recipiente o escurridor en el extremo inferior del canalón recoge la suciedad arrastrada y evita ensuciar otras zonas del patio o terraza. También se recomienda eliminar los residuos gruesos del canalón de la terraza o patio acristalados para no permitir que se obstruya el paso y se desborde cuando se limpia con agua posteriormente.
Ahora se puede comenzar con la limpieza del techo acristalado. Lo mejor sería utilizar una lanza telescópica extensible, que puede conectarse fácilmente a la manguera junto a un cepillo de lavado. Es importante tener en cuenta que la escalera esté bien asegurada y, si es necesario, pedirle ayuda a alguien. La parte superior del techo debe limpiarse primero y luego ir paso a paso por el borde inclinado del tejado. Si la suciedad es muy resistente, puede aplicarse un poco de presión y pasar el cepillo por las zonas sucias varias veces. Los limpiacristales también son recomendables. Estos no solo garantizan resultados de limpieza óptimos en cristal, sino que también retrasan la formación de, por ejemplo, musgo. Una vez que se haya finalizado el proceso de aplicación, falta rociar toda la superficie con agua.
Consejo
Esto se puede hacer de forma más fácil y eficaz con una lanza telescópica y el accesorio de limpieza de fachadas y cristales correspondiente, que se pueden conectar juntos a la hidrolimpiadora. Así pueden alcanzarse las ventanas más altas y los techos de cristal sin tener que utilizar una escalera.
¿Cómo deberían limpiarse las ventanas acristaladas de la terraza o el patio?
El procedimiento para limpiar una terraza acristalada es básicamente el mismo que para la limpieza de ventanas. Para evitar que el cristal se ensucie rápidamente después de la limpieza, hay que eliminar la suciedad y el polvo del marco de las ventanas y puertas con un cepillo de mano o un paño. Para obtener resultados óptimos y sin marcas, es importante utilizar la técnica adecuada. Hay que rociar primero una solución de limpieza sobre la superficie de cristal y luego dejarla secar con un paño de microfibra o una espátula para limpiar cristales. Si se utiliza la espátula, lo mejor es limpiar el líquido residual con movimientos de arriba a abajo en forma de ocho. El pulido con un paño de algodón o un paño de microfibra es el toque final.
Consejo
La aspiradora y la escoba convencional son herramientas necesarias a la hora de limpiar alfombras y suelos. La buena noticia: también existen herramientas similares para limpiar las superficies de cristal. Con un paño y una limpiadora de cristales a batería, las ventanas y las superficies de cristal se pueden limpiar de forma eficaz, fácil y sin dejar marcas.
¿Limpiar la terraza o el acristalados con o sin hidrolimpiadora?
La respuesta corta ¡ambas opciones son posibles! La pregunta que se debería plantear más bien: ¿cuánto tiempo y dinero se quiere dedicar a la limpieza y el mantenimiento de la terraza el patio acristalados? Si se desean limpiar los cristales o superficies similares de la forma más económica posible, la mejor opción sería utilizar un paño de limpieza, un cubo y remedios caseros. Para quienes quieran ahorrar tiempo en la limpieza de la acristalada o el patio acristalado o del techo de cristal, una hidrolimpiadora sería la alternativa correcta. Además, el rendimiento de la limpieza es significativamente mayor en comparación con un accesorio de pulverización convencional, lo que ahorra agua y también cuida el medio ambiente.
Lo que muchas personas no saben: el hecho de que los equipos sean de “alta presión” no significa que no se puedan utilizar con una presión más baja para limpiar superficies y materiales. Por ejemplo, con un kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas se pueden limpiar a baja presión las ventanas y los techos de cristal. El proceso de limpieza es lento y con poca presión en recorridos lineales sobre el cristal. Esto funciona de la siguiente manera:
1. Primero hay que ajustar el ángulo de la lanza telescópica en dirección al techo acristalado. Se tira de la palanca de bloqueo y se suelta de nuevo al alcanzar el ángulo deseado.
2. Los dos niveles telescópicos permiten alcanzar cada sección del cristal del techo. Al extender los tubos, es importante asegurarse de que la manguera interior pueda moverse libremente.
3. Ahora hay que limpiar el techo de cristal con movimientos uniformes.
4. Para un efecto de limpieza óptimo y resultados sin marcas, se puede utilizar un limpiacristales 3 en 1. Sin embargo, el detergente no debe utilizarse ni dejarse secar directamente a la luz del sol.
5. Antes de utilizar el detergente para limpiar cristales, es necesario retirar primero el accesorio de limpieza de fachadas y cristales.
6. Introducir la manguera de la hidrolimpiadora en el detergente o introducir la botella de detergente en el lugar indicado del equipo.
7. Remojar toda la superficie del techo con el detergente.
8. Conectar a la bayoneta el tubo pulverizador que viene incluido como accesorio de la lanza telescópica. Solo hay que tener en cuenta que la boquilla de color marrón o gris esté montada en el tubo pulverizador.
9. Aclarar brevemente el detergente de nuevo.
Este procedimiento, por un lado, es adecuado para limpiar las zonas exteriores de la terraza acristalada sin ensuciar directamente las zonas ya se han limpiado. Por otro lado, materiales como la madera, el plástico ondulado y las tablas de doble pared requieren pasos de limpieza diferentes.
Como último consejo: en cuanto a la hidrolimpiadora, no se debería utilizar directamente sobre los puntos neurálgicos, como las juntas de goma. Y si es inevitable, que sea solo por poco tiempo. La alta presión puede causar que el agua y la suciedad pase bajo la goma, lo que perjudicaría la permeabilidad.