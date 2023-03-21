Así se limpia de forma eficiente el techo acristalado de una terraza o patio

Limpiar las ventanas laterales de la terraza acristalada es fácil, si bien la tarea se complica un poco más si son altas o si hay que limpiar el techo del mismo material. Sin embargo, esto no se debe a la limpieza en sí, sino a que los lugares en cuestión se encuentran a varios metros de altura.

En principio, hay dos opciones: utilizar una escalera para limpiar a mano las superficies correspondientes o, como alternativa significativamente menos peligrosa y que requiere menos tiempo, se puede utilizar una hidrolimpiadora en combinación con una lanza telescópica.

Antes de empezar la limpieza con agua, debe eliminarse la suciedad suelta que se acumula de forma natural sobre el techo de la zona acristalada y en el canalón. Para ello se puede optar por medios de limpieza convencionales, como un cepillo de mano, un cubo y una lanza de riego que se conecta a la manguera de jardín, así como un paño para los bordes del cristal. No se debería utilizar una hidrolimpiadora todavía, ya que con este dispositivo la suciedad se extendería por toda la fachada y las ventanas de la terraza o el patio de cristal. La mayoría de los techos de terrazas o patios acristalados tienen pendiente, lo que facilita la limpieza de la superficie con una manguera. La mejor opción sería dirigir con cuidado la suciedad al canalón desde el punto más alto. Otro consejo que ahorra trabajo extra: un recipiente o escurridor en el extremo inferior del canalón recoge la suciedad arrastrada y evita ensuciar otras zonas del patio o terraza. También se recomienda eliminar los residuos gruesos del canalón de la terraza o patio acristalados para no permitir que se obstruya el paso y se desborde cuando se limpia con agua posteriormente.

Ahora se puede comenzar con la limpieza del techo acristalado. Lo mejor sería utilizar una lanza telescópica extensible, que puede conectarse fácilmente a la manguera junto a un cepillo de lavado. Es importante tener en cuenta que la escalera esté bien asegurada y, si es necesario, pedirle ayuda a alguien. La parte superior del techo debe limpiarse primero y luego ir paso a paso por el borde inclinado del tejado. Si la suciedad es muy resistente, puede aplicarse un poco de presión y pasar el cepillo por las zonas sucias varias veces. Los limpiacristales también son recomendables. Estos no solo garantizan resultados de limpieza óptimos en cristal, sino que también retrasan la formación de, por ejemplo, musgo. Una vez que se haya finalizado el proceso de aplicación, falta rociar toda la superficie con agua.