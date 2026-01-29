Lanza telescópica TLA 4 para Hidrolimpiadora

Limpieza fácil en (prácticamente) cualquier lugar. Gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a lugares difícilmente accesibles.

La lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras permite limpiar también puntos de difícil acceso, como por ejemplo fachadas, de forma rápida y sin esfuerzo. La articulación ajustable en 180 grados es una ventaja adicional que posibilita, entre otras cosas, la limpieza de invernaderos, tejados inclinados y cocheras. Gracias al cómodo mecanismo telescópico accionado con un botón el manejo es muy sencillo. La lanza pulverizadora telescópica extensible entre 1,20 y 3,70 metros permite la limpieza de superficies a una altura de hasta cinco metros. Es posible la cómoda fijación de todo tipo de pistolas. Con las pistolas Full Control Plus o Smart Control la presión se regula cómodamente en los propios dispositivos.

Características y ventajas
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora: Articulación ajustable
Articulación ajustable
Opciones de aplicación flexibles.
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora: Cómodo mecanismo telescópico
Cómodo mecanismo telescópico
Los tubos se extienden de forma sencilla y cómoda pulsando un botón.
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora: Sencillo montaje de la pistola de alta presión
Sencillo montaje de la pistola de alta presión
La pistola de alta presión existente se fija fácilmente en la sujeción prevista.
Conexión de bayoneta
  • Práctica conexión de todos los accesorios Kärcher.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 2,8
Peso con embalaje incluido (kg) 3,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 3780 x 120 x 233
Campos de aplicación
  • Fachada
  • Jardines acristalados
  • Cubiertas (p.ej. cocheras)
RECAMBIOS Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora 

RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER

No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.

Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:

· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).

· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.

 Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.

 