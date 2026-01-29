Accesorio de limpieza de fachadas y cristales
El accesorio para la limpieza de fachadas y cristales permite limpiar fachadas y superficies acristaladas con alta presión de manera efectiva. Es especialmente eficiente en combinación con la lanza pulverizadora telescópica de Kärcher.
Limpieza uniforme altamente eficaz: las cuatro boquillas de alta presión integradas eliminan la suciedad resistente de distintas superficies. Los bastidores de recambio se sustituyen de forma sencilla y rápida en función de la aplicación. El bastidor con cerdas para la limpieza de fachadas y paredes protege al usuario contra las salpicaduras de agua y se desliza por la superficie con suavidad. Para la limpieza de superficies acristaladas, como por ejemplo de invernaderos, es idóneo el bastidor con cepillo de esponja de microfibra colocado mediante autofijación. Las fibras abrasivas contribuyen a la eliminación de la suciedad y garantizan una limpieza cuidadosa de las superficies.
Características y ventajas
Bastidor reemplazableCambio sencillo sin herramientas para la aplicación en superficies (de cristal) duras o delicadas.
Cuatro boquillas de alta presiónEliminación efectiva de suciedad resistente y elevado rendimiento en superficie.
Articulación entre cubierta y bastidorEl accesorio se adapta a la superficie proporcionando así en todo momento una buena superficie de apoyo.
Cepillo de esponja de microfibra extraíble y lavable
- El cepillo de esponja de microfibra puede lavarse a 60 °C.
Especificaciones
Características técnicas
|Composición de la fibra textil
|70 % poliéster; 30 % poliamida
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|194 x 338 x 160
Campos de aplicación
- Fachada
- Jardines acristalados
- Lunas del coche
RECAMBIOS Accesorio de limpieza de fachadas y cristales
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.