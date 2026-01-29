TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados

Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.

La lanza pulverizadora telescópica permite limpiar también puntos de difícil acceso, como por ejemplo fachadas, de forma rápida y sin esfuerzo. La articulación ajustable en 180 grados es una ventaja adicional que posibilita, entre otras cosas, la limpieza de invernaderos, tejados inclinados y cocheras. La utilización del accesorio para la limpieza de fachadas y cristales permite la limpieza efectiva y uniforme de puntos de difícil acceso: las cuatro boquillas de alta presión incorporadas eliminan la suciedad resistente de diversas superficies.

Características y ventajas
Articulación ajustable
Articulación ajustable
Opciones de aplicación flexibles
Cómodo mecanismo telescópico
Cómodo mecanismo telescópico
Los tubos se extienden de forma sencilla y cómoda pulsando un botón.
Incluido accesorio para la limpieza de fachadas y cristales
Incluido accesorio para la limpieza de fachadas y cristales
Para la limpieza efectiva y uniforme de puntos de difícil acceso.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 3,4
Peso con embalaje incluido (kg) 4,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 3780 x 338 x 223
Campos de aplicación
  • Fachada
  • Jardines acristalados
  • Cubiertas (p.ej. cocheras)
  • Superficies de ventanas y de cristal
RECAMBIOS TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados 

RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER

No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.

Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:

· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).

· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.

 Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.

 