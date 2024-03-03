KÄRCHER SE COMPROMETE A AHORRAR AGUA
La gestión del agua es una preocupación creciente en la sociedad actual, donde los recursos naturales son cada vez más limitados. El agua es un recurso vital para la vida humana y animal, pero también es necesaria para muchas actividades económicas, como la agricultura, la industria y el turismo. Por eso es tan importante aprender a ahorrar agua.
¿Cómo puedo ahorrar agua?
Descubre el arte de ahorrar agua y ser parte activa del bienestar planetario. Con conciencia sobre el valor de este recurso vital, transforma tu rutina diaria con acciones simples que marcarán la diferencia. Desde eliminar fugas hasta optimizar prácticas cotidianas como el cepillado de dientes, cada gesto cuenta.
No te limites a acciones básicas, explora soluciones avanzadas como sistemas innovadores de recogida de agua de lluvia y la instalación de inodoros de bajo caudal para llevar la conservación al siguiente nivel. Moderniza tu hogar con electrodomésticos eficientes, como las lavadoras y lavavajillas de última generación que ofrecen un ahorro significativo de agua.
Conviértete en un héroe ambiental en tu hogar y únete a la revolución del ahorro de agua. Cada pequeño gesto contribuye a transformar el futuro del agua. ¡Tu compromiso marca la diferencia!
Soluciones Kärcher para reducir el consumo de agua
El riego de jardines y céspedes puede contribuir significativamente al consumo total de agua potable. Es importante tener en cuenta que este dato puede cambiar con el tiempo debido a la implementación de prácticas más sostenibles, tecnologías de riego eficientes y conciencia ambiental. Por ejemplo, instalando un colector de agua de lluvia, dispondrás de una importante cantidad de agua que podrás utilizar con nuestros productos.
HIDROLIMPIADORAS
A diferencia de lo que se suele pensar, una hidrolimpiadora de Kärcher ahorra un 80% del agua que consumiría una manguera de jardín convencional**. Además, con una hidrolimpiadora que cuente con la manguera de aspiración SH 5, puede aprovechar el agua de lluvia, eliminando la necesidad de conectarla a una toma de agua. Esta versátil manguera es compatible con toda nuestra línea de hidrolimpiadoras de alta presión. Y con nuestras innovadoras bombas de jardín, puede conectar su hogar a una fuente de agua alternativa para regar su jardín de manera eficiente. ¡Optimiza el uso del agua con nuestras hidrolimpiadoras y soluciones para un cuidado del jardín más sostenible!
LIMPIADORAS MÓVILES
Para tareas de limpieza diarias, como pequeños artículos de jardín, botas o bicicletas, las limpiadoras móviles son ideales. Utilizando niveles de presión medios, son eficientes en el consumo de agua. Además, nuestras limpiadoras manuales KHB, con la manguera de aspiración SH 5, recogen agua de fuentes alternativas, haciendo que la limpieza sea respetuosa con el medio ambiente.
LIMPIADORAS DE TERRAZAS
Refresca tu terraza de madera con nuestra eficiente limpiadora de terrazas PCL 4, que reduce significativamente el consumo de agua. Esta innovadora herramienta libera la cantidad precisa de agua para dejar tu terraza impecable, ahorrando en este caso el 90% del agua que requeriría una manguera de jardín convencional***. ¡Descubre la manera inteligente y sostenible de limpiar tu espacio exterior con nuestra limpiadora de terrazas PCL 4!
La preservación del agua es una prioridad fundamental en la sociedad actual, una inquietud que nos afecta directamente. Por ello, hemos creado productos cuidadosamente diseñados para cubrir todas sus necesidades, priorizando el respeto por este recurso esencial. ¡Únete a nosotros en la misión de cuidar el agua con nuestros productos innovadores y comprometidos con la sostenibilidad!
El agua es nuestro bien común. ¡Unámonos para salvarla!
** Datos calculados a partir de una hidrolimpiadora K4 que consume 420 l/h y comparados con una manguera de jardín de 15 mm y 20 metros de longitud que consume 1900 l/h a una presión de agua de 3 bares.
*** Datos calculados a partir de una limpiadora de terrazas para suelos de madera PCL 4 que consume 180 l/h y comparados con una manguera de jardín de 15 mm y 20 metros de longitud que consume 1900 l/h a una presión de agua de 3 bares.