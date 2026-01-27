Limpiadora manual KHB 6 Battery

Nuestra limpiadora manual de media presión a batería KHB 6 Battery te ofrece toda la libertad. Gracias a su funcionamiento con batería de 18 V podrás limpiar toda la casa sin tener que estar conectada a la corriente. Solo hay que conectar la manguera y empezar a limpiar. Gracias a la cuidadosa boquilla de chorro plano se elimina rápidamente la suciedad duradera de muebles de jardín, juguetes y mucho más. ¿Los maceteros están manchados de polen y tierra? Acerque la eficiente boquilla rotativa para eliminar la suciedad más persistente sin esfuerzo. Ambas boquillas están incluidas en el equipo de serie. La batería de recambio puede utilizarse en todos los equipos con funcionamiento por batería de la plataforma de 18 V Battery Power de Kärcher. Gracias a la innovadora Real Time Technology, el display LCD de la batería muestra la capacidad restante cuando se está utilizando o cargando el aparato o cuando está guardado. La amplia oferta de accesorios hace que la KHB 6 Battery sea todavía mas versátil. Por ejemplo, también hay disponibles una boquilla de espuma, un cepillo de lavado y una manguera de aspiración que permiten utilizar agua de fuentes alternativas.