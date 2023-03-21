Cómo limpiar la bicicleta en el exterior

Para eliminar el polvo y la suciedad de la bicicleta de montaña cuando se está de ruta, se puede utilizar una limpiadora portátil. De esta forma se evita que el maletero del coche o el portabicicletas se ensucie. Gracias a sus dimensiones compactas, las limpiadoras portátiles caben incluso en una cesta de bicicleta. La pieza de mano y la manguera en espiral de 2,8 metros de longitud pueden guardarse debajo del depósito extraíble de 4 o 7 litros para ahorrar espacio.

Para limpiar con la limpiadora a presión, se debe retirar el tanque y llenar con agua limpia, retirar la pistola del dispositivo y volver a colocar el tanque correctamente. Luego se apunta la pistola a la bicicleta y se aprieta el botón. Toda la bicicleta puede limpiarse con el chorro de agua a presión. La batería de iones de litio incorporada tiene una autonomía de 15 minutos. Con el adaptador para automóvil, el dispositivo también puede funcionar con la batería del coche o, si la batería se agota, se puede utilizar un cargador de coche para recargar. En la caja de accesorios bike también viene un cepillo universal, un agente de limpieza especial y un paño de microfibra suave, es decir, todo lo que se necesita para una limpieza rápida de la bicicleta. Con una manguera de aspiración también se puede bombear agua desde un recipiente.