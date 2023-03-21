CONSEJOS DE LIMPIEZA PRÁCTICOS PARA LIMPIAR LA BICI
El ciclismo es divertido, respetuoso con el medio ambiente y bueno para la salud. Para disfrutar al máximo de la bicicleta de montaña, pedelec, bicicleta de ciudad o bicicleta eléctrica, esta debe limpiarse con regularidad. Con el equipo y los accesorios adecuados, es rápido y fácil, ya sea delante del garaje, en el jardín o cuando estás de ruta.
Cómo limpiar la bicicleta en casa
Después de una excursión por el bosque, el campo, por pistas de tierra o caminos de polvo, es aconsejable limpiar la bici. Se debe eliminar la suciedad gruesa y el polvo del cuadro, la cadena y los componentes más delicados, como los engranajes y los rodamientos. La suciedad se adhiere en forma de partículas abrasivas en las piezas móviles y acelera rápidamente su desgaste. Con el tiempo, el óxido se desarrolla y se asienta en distintos elementos, reduciendo tanto su funcionalidad como su vida útil. Si se utiliza la bicicleta en invierno debe limpiarse y mantenerse regularmente, ya que la sal de las carreteras puede dañar no solo las piezas sino también la pintura del cuadro de la moto. Por ello, una bicicleta recién limpia no solo proporciona mayor placer de conducción, sino que también mantiene su funcionalidad y valor. Esto también se aplica a los remolques de bicicletas, que pueden limpiarse al mismo tiempo.
Si se quiere limpiar la bicicleta en casa, solo se necesitarán estos utensilios y herramientas:
- Un soporte para bicicletas o una pared
- Un dispositivo de limpieza de libre elección
- Un producto de limpieza adecuado
- Un cepillo suave
- Un paño suave (por ejemplo, de microfibra)
- Aceite para la cadena y los engranajes
Se puede utilizar una hidrolimpiadora o una limpiadora manual. Mientras que la hidrolimpiadora tiene que estar conectada a la electricidad y al agua, la limpiadora manual funciona con batería y, por lo tanto, solo necesita conexión al agua. Son recomendables también las hidrolimpiadoras sin cable, que proporcionan una limpieza rápida de la bicicleta en el jardín si no hay conexión eléctrica cerca. Incluso la suciedad más resistente se puede eliminar fácilmente con presión alta y media. Para eliminar la suciedad más débil, basta con una lanza de riego.
Consejo
Cuando no hay conexión de agua disponible, las hidrolimpiadoras de Kärcher de las clases K 4 a K 7 y la limpiadora manual pueden utilizar el agua de un barril o bidón. Todo lo que se necesita es una manguera de aspiración para hidrolimpiadora o una hidrolimpiadora de presión media.
Al limpiar una bicicleta con una hidrolimpiadora, es importante mantener una distancia de al menos 30 centímetros de los elementos sensibles, como los engranajes, para que no entre agua. Si la distancia es demasiado pequeña, el chorro de agua podría empujar las juntas de los engranajes hacia un lado, lo que permitiría que el agua entre y elimine la grasa lubricante. En el peor de los casos, la humedad quedaría atrapada en los engranajes, por lo que los daños a largo plazo debidos a la oxidación serían inevitables. Sin embargo, si se mantiene esta distancia y se reduce la presión de la pistola al rango de presión 1 o “suave”, se puede limpiar la bicicleta con seguridad con la hidrolimpiadora. Hay que tener especial precaución con las bicicletas eléctricas: su sistema es sensible al agua, por lo que no debe usarse el chorro de alta presión directamente. Es mejor limpiar la batería de la bicicleta solo con un paño húmedo o con un cepillo suave.
Cómo limpiar la bicicleta en el exterior
Para eliminar el polvo y la suciedad de la bicicleta de montaña cuando se está de ruta, se puede utilizar una limpiadora portátil. De esta forma se evita que el maletero del coche o el portabicicletas se ensucie. Gracias a sus dimensiones compactas, las limpiadoras portátiles caben incluso en una cesta de bicicleta. La pieza de mano y la manguera en espiral de 2,8 metros de longitud pueden guardarse debajo del depósito extraíble de 4 o 7 litros para ahorrar espacio.
Para limpiar con la limpiadora a presión, se debe retirar el tanque y llenar con agua limpia, retirar la pistola del dispositivo y volver a colocar el tanque correctamente. Luego se apunta la pistola a la bicicleta y se aprieta el botón. Toda la bicicleta puede limpiarse con el chorro de agua a presión. La batería de iones de litio incorporada tiene una autonomía de 15 minutos. Con el adaptador para automóvil, el dispositivo también puede funcionar con la batería del coche o, si la batería se agota, se puede utilizar un cargador de coche para recargar. En la caja de accesorios bike también viene un cepillo universal, un agente de limpieza especial y un paño de microfibra suave, es decir, todo lo que se necesita para una limpieza rápida de la bicicleta. Con una manguera de aspiración también se puede bombear agua desde un recipiente.
Guía paso a paso para limpiar la bicicleta
1. Colocar la bicicleta y Preparar el equipo
Para limpiar la bicicleta, debe colocarse primero en una superficie plana y apoyarse en un soporte, contra la pared o contra un árbol. Para la limpieza en exterior, se retira el depósito de la hidrolimpiadora móvil, se saca la pistola, se vuelve a colocar el depósito y se enciende el aparato. Si se limpia la bicicleta en casa la hidrolimpiadora debe conectarse al agua y, si es necesario, a la electricidad, y después se enciende el aparato. Para la limpieza de las bicicletas se debe utilizar la boquilla de pulverización plana con todos los dispositivos.
2. Rociar agua sobre la bicicleta
Ahora se rocía la bicicleta uniformemente con el dispositivo de limpieza. No se debe dirigir el chorro de agua directamente a los engranajes, amortiguadores o conexiones eléctricas, por ejemplo, en las bicicletas eléctricas. Cuando se limpia con presión, debe hacerse con presión baja y manteniendo la distancia necesaria de los neumáticos, la cadena y las piezas pequeñas (aproximadamente 30 centímetros).
Consejo
Lo mejor es limpiar de abajo hacia arriba. Esto hace que sea más fácil saber qué partes van quedando limpias
3. Aplicar un detergente de limpieza
En caso de suciedad persistente, es recomendable utilizar un agente de limpieza, como un detergente universal, o mejor aún, un limpiador de bicicletas. Antes de limpiar, debe aplicarse el producto uniformemente en las áreas más sucias. Se deja actuar de 3 a 5 minutos y se enjuaga con agua limpia. Si es posible, la bicicleta debe estar seca cuando se use el agente de limpieza, para que el agente pueda funcionar mejor.
Nota importante: Para promover la protección del medio ambiente, el agente de limpieza solo debe usarse en suelos sellados (por ejemplo, asfalto) con una entrada a un sistema de alcantarillado.
4. Eliminar la capa de suciedad
Si todavía queda una capa de suciedad en el marco, se puede eliminar rápidamente con un cepillo o esponja. Luego, se seca el marco en las áreas limpias con un paño suave (por ejemplo, de microfibra). Para ahorrar agua al limpiar con la limpiadora a presión, se puede humedecer brevemente el cepillo universal y fregar la bicicleta con él. Luego, se limpia la suciedad suelta con una manguera y se seca la bicicleta con un paño suave.
Consejo: la cadena debe limpiarse en profundidad
La transmisión y la cadena suelen ser elementos un poco más difíciles de limpiar, ya que el aceite de la cadena, la suciedad y el polvo se mezclan con el tiempo formando una película lubricante y pegajosa. Antes de limpiarlos, se debe colocar un trozo de cartón o un trapo viejo debajo de la rueda como protección. Luego, se elimina la suciedad gruesa con un cepillo áspero, se rocía un limpiador para bicicletas o un agente especial para cadenas y se deja que haga efecto. Un truco para ayudar a aflojar la suciedad: se envuelve la cadena en un paño o trapo y se gira varias veces hacia atrás. Las partículas de suciedad se desprenderán y serán absorbidas directamente por el paño.
Comparativa: elementos para limpiar bicicletas
Modelo
Limpiadora a presión
OC 3
Limpiadora de presión media
KHB 6
Hidrolimpiadora
K 2 - K 7
Uso
Limpiadora a presión
En exterior
Limpiadora de presión media
En casa
Hidrolimpiadora
En casa
Tiempo de preparación
Limpiadora a presión
Bajo, ya que solo hay que llenar el depósito de agua
Limpiadora de presión media
Bajo, ya que solo se requiere conectar el agua
Hidrolimpiadora
Medio, ya que se requiere conexión al agua y la electricidad
Profundidad de la limpieza
Limpiadora a presión
Baja, debido a la baja presión (caudal máx. 2 l/min)
Limpiadora de presión media
Media, debido a la presión media (máx. 24 bar, caudal máx. 200 l/h)
Hidrolimpiadora
Alta, debido a la presión variable entre 20 y 110 (K2) a 180 (k7) bar
Idoneidad para limpiar tu bicicleta
Limpiadora a presión
Para una limpieza rápida en el exterior.
Limpieza muy suave gracias a la baja presión.
La batería y el volumen del depósito no son suficientes para una limpieza a fondo.
Limpiadora de presión media
Para una limpieza a fondo en casa.
La presión media es suficiente para limpiar la bicicleta y es suave al mismo tiempo.
La única limitación es la carga de batería.
Hidrolimpiadora
Para la limpieza a fondo en casa.
Sin restricciones, ya que se conecta con la electricidad y el agua.
Debe mantenerse la distancia con los elementos sensibles para evitar daños.
La presión debe ajustarse al mínimo.
Cuidado después de la limpieza
Cuando se trata de bicicletas, el cuidado después de una limpieza a fondo también es importante. El primer paso es siempre secar bien la bicicleta, ya que el agua puede oxidarla rápidamente. Además, los productos para el cuidado se pueden distribuir mejor en una bicicleta seca.
Si la cadena y los engranajes de la bicicleta se han limpiado, primero se deben secar con un paño y luego volver a engrasar. Un soporte de montaje para sostener la bicicleta puede ser muy práctico, ya que permite girar fácilmente las ruedas mientras se engrasa la cadena. Con los frenos de disco, hay que asegurarse de que el aceite en aerosol no entre en contacto con el disco de freno, ya que afectaría al frenado. Después de la limpieza, se utiliza un trapo para eliminar el exceso de aceite de la cadena.
En principio, todas las piezas móviles, como cables, juntas de freno, palancas de freno y de cambio y cambios deben engrasarse con regularidad. En el caso de las horquillas de suspensión, los tubos de la horquilla deben limpiarse regularmente de suciedad.
Por último, pero no menos importante, es recomendable comprobar la presión de los neumáticos regularmente, especialmente si se quiere volver a usar la bicicleta después de un largo período de tiempo. En el flanco del neumático suele haber una indicación de la presión mínima y máxima. Cuanto mayor sea la presión de aire, más fácil rodará el neumático.