Cargador de coche

Lista en todo momento también fuera del hogar: el cargador de coche permite recargar el rascador de hielo eléctrico y la limpiadora portátil durante los desplazamientos con ayuda de la batería del propio vehículo.

El cargador de coche de Kärcher carga el rascador de hielo eléctrico y la limpiadora portátil con la toma de mechero de 12 voltios del vehículo. De esta forma los dos equipos se cargan fácilmente durante el desplazamiento con la batería del propio vehículo y están listos en todo momento. Por tanto el cargador de coche es garantía de mayor confort y flexibilidad.

Características y ventajas
Con conexión para encendedor de cigarrillos estándar de automóvil
  • Para disponer de una conexión cómoda en el coche.
Operatividad garantizada también fuera de casa
  • Tiempo de funcionamiento de la batería siempre suficiente gracias a la posibilidad de carga con la batería del coche.
  • Mayor flexibilidad con independencia de enchufes.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso sin accesorios (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 100 x 24 x 24