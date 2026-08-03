Cargador de coche
Lista en todo momento también fuera del hogar: el cargador de coche permite recargar el rascador de hielo eléctrico y la limpiadora portátil durante los desplazamientos con ayuda de la batería del propio vehículo.
El cargador de coche de Kärcher carga el rascador de hielo eléctrico y la limpiadora portátil con la toma de mechero de 12 voltios del vehículo. De esta forma los dos equipos se cargan fácilmente durante el desplazamiento con la batería del propio vehículo y están listos en todo momento. Por tanto el cargador de coche es garantía de mayor confort y flexibilidad.
Características y ventajas
Con conexión para encendedor de cigarrillos estándar de automóvil
- Para disponer de una conexión cómoda en el coche.
Operatividad garantizada también fuera de casa
- Tiempo de funcionamiento de la batería siempre suficiente gracias a la posibilidad de carga con la batería del coche.
- Mayor flexibilidad con independencia de enchufes.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|100 x 24 x 24