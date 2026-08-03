El cargador de coche de Kärcher carga el rascador de hielo eléctrico y la limpiadora portátil con la toma de mechero de 12 voltios del vehículo. De esta forma los dos equipos se cargan fácilmente durante el desplazamiento con la batería del propio vehículo y están listos en todo momento. Por tanto el cargador de coche es garantía de mayor confort y flexibilidad.