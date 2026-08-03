Caja de accesorios Bike
Caja de accesorios Bike con los accesorios óptimos, ideal para la limpieza de bicicletas y su equipamiento.
Limpia de forma cuidadosa y en profundidad las bicicletas y su equipamiento con los óptimos accesorios de la caja de accesorios Bike. El cepillo universal de cerdas suaves puede colocarse en la pistola y elimina las suciedades resistentes. Con el detergente desprende la suciedad típica de la bicicleta y cuida al mismo tiempo de los componentes delicados. Y con el paño de microfibras de flojel se pueden secar a continuación los objetos de limpieza antes de guardarlos. La caja que viene incluida sirve para el almacenaje de los accesorios y se puede fijar debajo la limpiadora de presión.
Características y ventajas
Caja de accesorios
- Puede acoplarse debajo de manera que todo queda bien guardado.
Cepillo universal
- Elimina incluso la suciedad resistente.
Detergente para bicicletas
- Para la limpieza óptima de bicicletas y de su equipamiento.
Paño de microfibras de flojel de alta calidad
- Para el secado de los objetos de limpieza antes de guardarlos.
Especificaciones
Características técnicas
|Composición de la fibra textil
|80 % poliéster, 20 % poliamida
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|229 x 221 x 108
Incluido en el equipamiento de serie
- Caja de almacenamiento
- Cepillo universal
- Paño de microfibras
- Limpiador de motocicletas y bicicletas
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Zapatos / calzado de senderismo
- Cochecito para niños / silla de paseo