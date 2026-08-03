Adaptador para automóvil
Siempre con suficiente potencia al irse de viaje: La limpiadora portátil se puede accionar cómodamente a través de la batería del vehículo con el adaptador para automóvil.
El adaptador para automóvil de Kärcher se puede conectar muy fácilmente al mechero del coche y al terminal de carga de la limpiadora portátil. De ese modo, la limpiadora portátil puede accionarse a través de la batería del vehículo (pero no cargarse), por ejemplo, si la batería está agotada. Para disponer de una potencia de limpieza permanente cuando se sale de viaje.
Características y ventajas
Con conexión para encendedor de cigarrillos estándar de automóvil
- Para disponer de una conexión cómoda en el coche.
- Se puede conectar a la limpiadora portátil a través del terminal de carga.
Alimentación de corriente ideal cuando se va de viaje
- Siempre suficiente energía: independientemente de la capacidad de carga de la batería.
- Para una movilidad plena.
Gran radio de acción
- Longitud de 2 metros.
- Por eso, lo ideal es que la limpiadora portátil se coloque al lado del vehículo.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|150 x 38 x 54
RECAMBIOS Adaptador para automóvil
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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