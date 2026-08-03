Manguera de aspiración SH 5
Manguera de aspiración flexible, de 5 m de largo, para los modelos KHB y OC 6-18 orientada a aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o contenedores de agua.
La manguera de aspiración, de 5 m de largo, permite aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o contenedores de agua. La manguera es muy flexible, por lo que resulta ideal para los modelos KHB y OC 6-18.
Características y ventajas
Aspiración sencilla
- Aspiración desde fuentes de agua; suministro de agua alternativo para la limpiadora a presión portátil con batería.
Movilidad
- Para cuando no hay disponible una conexión de agua; aplicación móvil de la limpiadora a presión portátil con batería.
Flexible y manejable
- La manguera flexible se conecta y almacena con facilidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|250 x 250 x 60
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
RECAMBIOS Manguera de aspiración SH 5
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
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· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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