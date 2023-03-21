Consejos prácticos para un bricolaje limpio
Nada es tan satisfactorio como crear o reparar algo uno mismo. Con el buen tiempo es aún más fácil realizar actividades de bricolaje. Aquellos que tengan algo de experiencia ya lo sabrán: el bricolaje también se asocia la suciedad y el polvo. Con estos consejos, tus espacios volverán a estar limpios rápidamente tras acabar el trabajo.
Limpieza tras una sesión de bricolaje
Todo el mundo sabe que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. El bricolaje también implica mucha suciedad y polvo. Lo más normal es que, después de un trabajo de renovación, se deba realizar una limpieza a fondo. Esto es muy importante en el caso de las personas alérgicas. Muchos amantes del bricolaje utilizan aspiradoras en los talleres de bricolaje amplios. Sin embargo, debido a la suciedad gruesa y la gran cantidad de polvo que se produce, las aspiradoras a veces no son suficientes. Una aspiradora para suciedad sólida y líquida es la mejor opción para eliminar eficazmente el polvo fino y grueso o, incluso, para evitar el polvo durante el trabajo.
Bricolaje en el jardín: recuperar la utilidad de los espacios exteriores
Cuando las temperaturas empiezan a subir, es el momento de arreglar el jardín y llevar a cabo otras tareas de bricolaje.
Una vez se han retirado las hojas muertas y la suciedad, se ha limpiado la terraza y se ha podado el césped, se puede comenzar con los proyectos de bricolaje. Hay innumerables consejos e instrucciones sobre cómo personalizar el jardín. Muchas veces se hacen solo pequeños cambios, como poner un banco en la zona de césped. En los últimos años, otra tendencia muy de moda son las macetas de flores hechas a mano de piedra o madera. Además del efecto estético, permiten tener plantas donde las condiciones de suelo no son ideales. Pero los proyectos de bricolaje más populares son sin duda los de creación de muebles de jardín hechos a mano.
Consejo
Si se ha utilizado una sierra para trabajar con madera o piedra, es posible limpiar posteriormente el serrín con una aspiradora para suciedad sólida y líquida. Y si algo sale mal al trasplantar, con esta herramienta también se pueden aspirar las sustancias líquidas y la suciedad húmeda. Estas aspiradoras están disponibles tanto con cable como con batería. Los dispositivos inalámbricos con baterías recargables no requieren toma de corriente y ofrecen más libertad de movimiento y flexibilidad. Para áreas más grandes, se puede utilizar una barredora, que elimina pétalos de flores, arena, tierra y hojas de forma rápida y sin esfuerzo.
Renovaciones en el hogar: evita el polvo de forma eficiente
Las actividades de bricolaje no solo se limitan al área exterior del hogar, sino que también se pueden llevar a cabo en el interior. Pasados los años, hay elementos del interior que necesitan una renovación: se cambia la cocina, se cambian las baldosas del baño o se modifica la distribución de las habitaciones. Sea lo que sea, lo más probable es que haga falta pintar y usar el taladro.
Si se lleva a cabo en casa un trabajo de renovación extenso, es posible que se acumulen escombros, por ejemplo, al derribar paredes viejas o al perforar. Para volver a limpiar el espacio, primero deben retirarse los escombros grandes de las habitaciones a mano o con un recogedor. Para eliminar el polvo fino y el polvo de hormigón de forma eficaz y rápida, es mejor utilizar una aspiradora para suciedad sólida y líquida con una bolsa de filtro. Esto hará que sea muy fácil aspirar los residuos como el yeso, el cemento o los trozos de ladrillo. Ni siquiera la suciedad húmeda, que puede aparecer al quitar el papel pintado, será un problema para esta aspiradora.
Incluso con trabajos de renovación más pequeños, una aspiradora para suciedad sólida y líquida puede proporcionar una limpieza básica fácil después del trabajo. Aunque, con la gran variedad de accesorios de los dispositivos, también puede incluso evitarse el polvo de antemano. Para algunos proyectos, como la instalación de nuevas luces en el techo, cubrir los muebles o limpiarlos puede llevar más tiempo que el bricolaje en sí. El recogedor para polvo de taladro puede facilitar este proceso. Para evitar el polvo del taladro, se coloca el accesorio en la pared o el techo en la posición deseada y se enciende la aspiradora. Gracias a la presión, el colector de polvo no se mueve del lugar. Así se puede taladrar sin polvo ni residuos, ya que la aspiradora recogerá directamente el polvo generado por el taladro. Consejo: es mejor no retirar la aspiradora inmediatamente después de taladrar. Esto evitará que el exceso de polvo caiga.
Limpieza del garaje, el taller y el cobertizo después del bricolaje
Disponer de un taller adecuado es fundamental para quienes realizan actividades de bricolaje. No solo se pueden guardar en él todas las herramientas, equipos o materiales, sino que también se puede trabajar de forma tranquila. Hay quienes crean espacios separados en la casa con este propósito. En cambio, si se dispone de menos espacio o solo se practican actividades de bricolaje de vez en cuando, el garaje resulta ideal. Si el coche se deja aparcado en el exterior, se dispondrá de suficiente espacio, tranquilidad y enchufes para trabajar. Pero ¿cómo se puede evitar el polvo? ¿Y cómo limpiar el garaje tras el trabajo? <br />Para ello también se puede utilizar la aspiradora de suciedad sólida y líquida. Si se trabaja con madera o piedra en el garaje y se quiere evitar el polvo, se debe usar directamente mientras se trabaja. Los modelos con enchufe integrado ofrecen mayor flexibilidad. La aspiradora puede conectarse a sierras, fresadoras y amoladoras con una toma de corriente. La herramienta se enciende y apaga automáticamente y la suciedad que se produce al cepillar, serrar o lijar se aspira directamente. Al mismo tiempo, el dispositivo es ideal como aspirador para eliminar el polvo de la madera. Para garantizar que la herramienta aspire correctamente el polvo fino, solo es necesario utilizar una bolsa de filtro.
Consejo
Cuando se limpia el garaje, también se puede aprovechar para aspirar tu coche. Existen muchos accesorios para la limpieza del interior del coche que permiten utilizar la aspiradora de suciedad sólida y líquida para limpiar las alfombrillas, las áreas de almacenamiento pequeñas y los espacios entre los asientos.
Limpieza del cobertizo del jardín
En lugar de trabajar en el garaje, quienes están mejor preparados suelen tener un pequeño taller en el cobertizo del jardín. Por lo general, se puede instalar allí un espacio de trabajo para actividades de bricolaje menos elaboradas y realizar las que requieran más espacio dentro de la casa o en el jardín. En los cobertizos a veces es difícil mantener el orden. Puede aparecer suciedad, polvo o incluso plagas de escarabajos, hormigas o arañas entre las herramientas, especialmente cuando no se utilizan con asiduidad. Por lo tanto, es aconsejable limpiar el cobertizo con regularidad, especialmente después de un trabajo de bricolaje intenso.
Como primer paso, es recomendable la organización. Los estantes y soportes en las paredes no solo ayudan a ordenar, sino que también facilitan la limpieza. Es mejor ordenar a fondo antes de comenzar a limpiar. Los huecos más pequeños en el taller se pueden limpiar fácilmente con la aspiradora para suciedad sólida y líquida. Todo lo que hay que hacer es conectar un tubo de succión normal, encender el dispositivo y aspirar entre los soportes, estantes o herramientas.
No pasa nada si se encuentran tornillos o clavos escondidos en huecos. Gracias a su resistencia y a los tubos de succión en diferentes tamaños, la aspiradora se puede usar para eliminar fácilmente elementos de mayor tamaño y puntiagudos sin dañar el dispositivo. Las áreas más grandes del taller también pueden limpiarse con la aspiradora. La mayoría de los modelos tienen una función de soplado y no solo pueden aspirar la suciedad, sino también eliminar fácilmente de los espacios más pequeños virutas de madera con un fuerte flujo de aire.