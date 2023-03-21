Renovaciones en el hogar: evita el polvo de forma eficiente

Las actividades de bricolaje no solo se limitan al área exterior del hogar, sino que también se pueden llevar a cabo en el interior. Pasados los años, hay elementos del interior que necesitan una renovación: se cambia la cocina, se cambian las baldosas del baño o se modifica la distribución de las habitaciones. Sea lo que sea, lo más probable es que haga falta pintar y usar el taladro.

Si se lleva a cabo en casa un trabajo de renovación extenso, es posible que se acumulen escombros, por ejemplo, al derribar paredes viejas o al perforar. Para volver a limpiar el espacio, primero deben retirarse los escombros grandes de las habitaciones a mano o con un recogedor. Para eliminar el polvo fino y el polvo de hormigón de forma eficaz y rápida, es mejor utilizar una aspiradora para suciedad sólida y líquida con una bolsa de filtro. Esto hará que sea muy fácil aspirar los residuos como el yeso, el cemento o los trozos de ladrillo. Ni siquiera la suciedad húmeda, que puede aparecer al quitar el papel pintado, será un problema para esta aspiradora.

Incluso con trabajos de renovación más pequeños, una aspiradora para suciedad sólida y líquida puede proporcionar una limpieza básica fácil después del trabajo. Aunque, con la gran variedad de accesorios de los dispositivos, también puede incluso evitarse el polvo de antemano. Para algunos proyectos, como la instalación de nuevas luces en el techo, cubrir los muebles o limpiarlos puede llevar más tiempo que el bricolaje en sí. El recogedor para polvo de taladro puede facilitar este proceso. Para evitar el polvo del taladro, se coloca el accesorio en la pared o el techo en la posición deseada y se enciende la aspiradora. Gracias a la presión, el colector de polvo no se mueve del lugar. Así se puede taladrar sin polvo ni residuos, ya que la aspiradora recogerá directamente el polvo generado por el taladro. Consejo: es mejor no retirar la aspiradora inmediatamente después de taladrar. Esto evitará que el exceso de polvo caiga.