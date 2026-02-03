Kit de limpieza interior de vehículos
El filtro de cartucho de Kärcher permite aspirar tanto en seco como en húmedo sin cambiar el filtro.
Con el amplio juego de accesorios, compuesto por manguera de prolongación de 1,5 metros, boquilla para ranuras extralarga, boquilla automática de aspiración para automóvil, pincel aspirador de cerdas duras, pincel aspirador de cerdas blandas y paño de microfibras para superficies lisas y ventanillas, la limpieza interior de los vehículos será una tarea muy sencilla y convertirá al vehículo en una zona de bienestar impecable. Espacio para los pies, alfombrillas, asientos, salpicadero, consola central, ventanas o maletero: con este juego de accesorios podrá limpiar todo el interior del vehículo en un abrir y cerrar de ojos. Es posible limpiar a la perfección incluso los puntos de difícil acceso, como los espacios intermedios y las superficies delicadas. El juego de accesorios es apto para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher.
Características y ventajas
Completo juego de accesorios para la limpieza integral y profunda del interior del vehículo
Incluye manguera de prolongación de 1,5 m para tener un mayor radio de acción y libertad de movimiento
Juego de accesorios para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|6
|Composición de la fibra textil
|80 % poliéster, 20 % poliamida
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|560 x 230 x 130
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Espacios intermedios
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Cajones laterales del vehículo
- Salpicadero
- Consola central
- Maletero
- Asientos de automóviles
- Asiento trasero
- Espacio para los pies
- Lunas del coche