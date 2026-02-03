Aspirador en seco y húmedo a batería WD 3-18 S
La aspiradora en seco y húmedo a batería WD 3-18 S se alimenta a partir de la plataforma a baterías Battery Power de 18 V. Incluye un depósito de acero inoxidable de 17 l, una manguera de aspiración de 2 m, la función de soplado y un filtro de cartucho de una pieza.
Sin cables. Sin límites: la aspiradora en seco y húmedo a batería WD 3-18 S se alimenta a partir de la plataforma a baterías Battery Power de 18 V de Kärcher y destaca por su máxima versatilidad, por un diseño compacto y por su libertad de movimientos. El equipo, la manguera de aspiración de 2 m de longitud y la boquilla para suelos con clips se combinan a la perfección y eliminan la suciedad húmeda, fina o gruesa en un abrir y cerrar de ojos. Además, el equipo cuenta con un depósito de acero inoxidable de 17 l robusto y resistente a los impactos, un filtro de cartucho de una pieza, así como una bolsa de filtro de fieltro. Es posible el almacenamiento seguro y en poco espacio de la manguera de aspiración al colgarla en el cabezal del equipo. Otras características son la práctica función de soplado para lugares en los que no es posible aspirar, las superficies de apoyo para herramientas y piezas pequeñas, el selector giratorio para encender y apagar fácilmente el equipo, el asa de diseño ergonómico, así como el sistema de cierre «Pull & Push» para abrir y cerrar fácilmente el depósito. Incluso durante las interrupciones del trabajo, los tubos y la boquilla para suelos también pueden colocarse rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector.
Características y ventajas
Batería de 18 V Battery Power de KärcherPermite trabajar con independencia de la red eléctrica y garantiza la máxima libertad de movimiento. Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería. Compatible con todos los equipos de la plataforma Kärcher Battery Power de 18 V.
Filtros de cartuchoPara la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro. Sencilla incorporación y desmontaje del filtro al girar, sin más piezas de obturación.
Práctico almacenamiento de accesoriosAlmacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios. Almacenamiento compacto del equipo.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo.
- Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, por ejemplo, tornillos o clavos.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Potencia absorbida (W)
|270
|Potencia de aspiración (W)
|75
|Vacío (mbar)
|máx. 110
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 30
|Tamaño del depósito (l)
|17
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito Acero inoxidable Protector del equipo amarillo
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|aprox. 10 (2,5 Ah) / aprox. 20 (5 Ah)
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|353 x 328 x 487
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: 1 Unidad(es), Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Función de soplado
- Posición de estacionamiento
- Asa de transporte plegable
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)
Campos de aplicación
- Terraza
- Superficies en casa y el jardín
- Casita del jardín
- Interior del vehículo
- Líquidos
- Taller
- Garaje
- Sótano
- Entrada
- Sala de juegos
