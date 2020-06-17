Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3 S V-17/6/20 Car
El WD 3 S V-17/6/20 Car es superpotente, con depósito de acero inoxidable de 17 l, cable de 6 m, manguera de aspiración de 2 m y boquillas especiales para la limpieza en profundidad del interior del coche.
La aspiradora en seco y húmedo WD 3 S V-17/6/20 Car es superpotente, energéticamente eficiente y compacta, con tan solo 1000 vatios de potencia absorbida . El equipo destaca por una boquilla para coches, una boquilla para ranuras extralarga y un pincel aspirador con cerdas blandas y duras. Tanto si se trata de superficies delicadas, como salpicaderos; zonas muy sucias, como el espacio para los pies; grandes superficies, como el maletero; o zonas estrechas entre los asientos, gracias a los cepillos y las boquillas especiales se puede limpiar a fondo cualquier zona del interior del vehículo sin esfuerzo. Mediante el asa extraíble es posible insertar los cepillos y boquillas directamente en la manguera de aspiración, lo que permite un trabajo sin esfuerzo en espacios reducidos. Está equipado con un depósito de acero inoxidable y resistente a los golpes de 17 litros, un cable de 6 metros y una manguera de aspiración de 2 metros con asa extraíble, boquilla para suelos con clips, boquilla para ranuras, filtro de cartucho y bolsa de filtro de fieltro. El filtro de cartucho de una pieza permite aspirar suciedad húmeda y seca sin necesidad de cambiarlo. Otras características: posibilidadde almacenamiento en el cabezal del equipo, práctica función de soplado, sistema de cierre «Pull & Push» para abrir y cerrar fácilmente el depósito y asa de transporte con forma ergonómica.
Características y ventajas
Accesorios especiales para la limpieza interior de vehículosPara obtener los mejores resultados de limpieza en superficies delicadas, espacios intermedios estrechos y grandes superficies. Para una óptima eliminación de suciedad fina y resistente.
Asa extraíbleOfrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración. Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
Filtros de cartuchoPara el aspirado en húmedo y en seco sin cambio del filtro. Sencilla incorporación y desmontaje del filtro al girar, sin más piezas de obturación.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Almacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios.
- Almacenamiento seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo.
- Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, por ejemplo, tornillos o clavos.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1000
|Potencia de aspiración (W)
|230
|Vacío (mbar)
|máx. 230
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 45
|Tamaño del depósito (l)
|17
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito Acero inoxidable Protector del equipo amarillo
|Cable de conexión (m)
|6
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|74
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|353 x 328 x 493
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Boquilla de ranuras extralarga (350 mm)
- Boquilla para el coche
- Pincel aspirador de cerdas blandas
- Pincel aspirador de cerdas duras
- Filtros de cartucho: 1 Unidad(es), Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Asa de transporte plegable
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)
Campos de aplicación
- Maletero
- Asientos de automóviles
- Asiento trasero
- Espacio para los pies
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Salpicadero
- Consola central
- Terraza
- Sótano
- Líquidos
Accesorios
RECAMBIOS WD 3 S V-17/6/20 Car
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.