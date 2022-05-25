Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 5 V-25/5/22
La aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 5 V-25/5/22 destaca por su elevado rendimiento. Con un depósito de plástico de 25 l, cable de 5 m y manguera de aspiración de 2,2 m limpia de manera extremadamente potente y energéticamente eficiente.
Eficiencia energética y potencia para la limpieza en el interior y los alrededores de la casa. La aspiradora en seco y húmedo WD 5 V-25/5/22 conquista por su potencia absorbida de 1200 vatios, con los mejores resultados de limpieza con suciedad seca, húmeda, fina o gruesa. El equipo cuenta con un resistente depósito de plástico de 25 litros, un cable de 5 metros, una manguera de aspiración de 2,2 metros con asa extraíble y protección electrostática, una boquilla para suelos intercambiable, filtro plegado plano y bolsa de filtro de fieltro. El filtro plegado plano es adecuado para el aspirado ininterrumpido en seco y húmedo sin cambio del filtro. Gracias al método patentado de extracción del filtro, el filtro puede extraerse y limpiarse en cuestión de segundos, sin contacto con la suciedad. Al accionar el botón de limpieza, el filtro se limpia de manera eficiente y la potencia de aspiración se restablece con rapidez. El asa extraíble permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. Esta se guarda en poco espacio y de manera segura, al fijarse la manguera al cabezal del equipo. Los tubos y la boquilla para suelos también pueden colocarse rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector durante las interrupciones del trabajo.
Características y ventajas
Excelente limpieza del filtroFuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del filtro al depósito con solo pulsar un botón. La potencia de aspiración se recupera rápidamente.
Método de extracción del filtro patentadoSencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad. Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipoAlmacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo. Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Almacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios.
- Almacenamiento seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, por ejemplo, tornillos y clavos.
Asa extraíble
- Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1200
|Potencia de aspiración (W)
|280
|Vacío (mbar)
|máx. 260
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 70
|Tamaño del depósito (l)
|25
|Material del depósito
|Plástico
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito amarillo Protector del equipo amarillo
|Cable de conexión (m)
|5
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|8,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|418 x 382 x 653
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble con protección electrostática
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Intercambiable
- Boquilla para ranuras
- Filtro plegado plano: 1 Unidad(es), Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Función de limpieza de filtro
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Cómoda asa de transporte 3 en 1
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 5 Unidad(es)
Videos
Campos de aplicación
- Reformas
- Interior del vehículo
- Garaje
- Taller
- Terraza
- Líquidos
- Sótano
- Sala de juegos
- Entrada
Accesorios
RECAMBIOS WD 5 V-25/5/22
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.