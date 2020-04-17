Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3 S V-17/4/20
La aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3 S V-17/4/20 destaca por su gran potencia y eficiencia. Este equipo viene de serie con depósito de acero inoxidable de 17 l, filtro de cartucho de una sola pieza, cable de 4 m y manguera de aspiración de 2 m.
La WD 3 S V-17/4/20 es potente y energéticamente eficiente, con una potencia absorbida de tan solo 1000 vatios. Tanto el equipo como la manguera de aspiración y la boquilla para suelos con clips se combinan a la perfección para obtener los mejores resultados de limpieza con suciedad seca, húmeda, fina o gruesa. La aspiradora en seco y húmedo destaca por su compacto diseño y un resistente depósito de acero inoxidable de 17 litros, cable de 4 metros, manguera de aspiración de 2 metros y bolsa de filtro de fieltro. Gracias al filtro de cartucho de una pieza, es posible el aspirado tanto de la suciedad húmeda como también de la seca, sin tener que cambiar el filtro. La función de soplado es útil para la limpieza de zonas de difícil acceso. La manguera se almacena en poco espacio, colgándola en el cabezal del equipo. El cable puede recogerse en el gancho para cables, los tubos y la boquilla para suelos, en el protector. El sistema de cierre «Pull & Push» permite abrir y cerrar fácilmente el depósito. El asa de la aspiradora se puede retirar y los accesorios se pueden acoplar directamente a la manguera de aspiración. Igualmente inteligente. En la superficie del cabezal del equipo pueden almacenarse herramientas o piezas pequeñas. El asa de diseño ergonómico facilita un cómodo transporte.
Características y ventajas
Filtros de cartucho
Práctico almacenaje de accesorios y cables
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
Superficie de apoyo
Práctica función de soplado
Bolsa de filtro de fieltro
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
Sistema de cierre «Pull & Push»
Asa de transporte ergonómica
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1000
|Potencia de aspiración (W)
|230
|Vacío (mbar)
|máx. 230
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 45
|Tamaño del depósito (l)
|17
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito Acero inoxidable Protector del equipo amarillo
|Cable de conexión (m)
|4
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|74
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|353 x 328 x 493
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Asa de transporte plegable
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)
Videos
Campos de aplicación
- Terraza
- Interior del vehículo
- Garaje
- Taller
- Sótano
- Líquidos
- Entrada
- Sala de juegos
Accesorios
RECAMBIOS WD 3 S V-17/4/20
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.