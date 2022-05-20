Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 4 P S V-20/5/22
Aspiradora en seco y húmedo superpotente y energéticamente eficiente con depósito de acero inoxidable de 20 l, toma de enchufe para trabajar con herramienta eléctrica, cable de 5 m, manguera de aspiración de 2,2 m y función de soplado.
Superpotente y energéticamente eficiente con 1100 W: la aspiradora en seco y húmedo WD 4 P S V-20/5/22, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos con clips están coordinados de forma óptima para obtener los mejores resultados de limpieza. La suciedad húmeda, seca, fina o gruesa se elimina sin interrupciones y sin cambiar el filtro. El equipo tiene un depósito de acero inoxidable de 20 litros robusto y resistente a los golpes y cuenta con un cable de 5 m, una manguera de aspiración de 2,2 m, boquilla para suelos con clips, un filtro plegado plano y una bolsa de filtro de fieltro. La toma de enchufe integrada con sistema automático de conexión y desconexión simplifica el trabajo con herramientas eléctricas. Gracias a su tecnología patentada, el filtro de la aspiradora en seco y húmedo puede extraerse fácil y rápidamente y sin ningún contacto con la suciedad. Cuando la aspiración no es posible, la función de soplado adicional es de utilidad. El asa extraíble permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. La manguera se puede guardar en el cabezal del equipo para ahorrar espacio. Los tubos y la boquilla para suelos también se colocan de forma rápida y cómoda en el protector. Otras ventajas son el sistema de cierre «Pull & Push» para facilitar la apertura y el cierre del depósito y un asa de transporte de forma ergonómica para mayor comodidad de transporte.
Características y ventajas
Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricasLa suciedad que se genera al cepillar, serrar o lijar se aspira directamente. La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente mediante la herramienta eléctrica.
Método de extracción del filtro patentadoSencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad. Para el aspirado en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipoAlmacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo. Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Almacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios.
- Almacenamiento seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, por ejemplo, tornillos y clavos.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
Asa extraíble
- Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1100
|Potencia de aspiración (W)
|240
|Vacío (mbar)
|máx. 240
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 55
|Tamaño del depósito (l)
|20
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito Acero inoxidable Protector del equipo amarillo
|Cable de conexión (m)
|5
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|7,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|384 x 365 x 524
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: 1 Unidad(es), Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)
Campos de aplicación
- Taller
- Interior del vehículo
- Garaje
- Terraza
- Sótano
- Líquidos
- Sala de juegos
- Entrada
Accesorios
RECAMBIOS WD 4 P S V-20/5/22
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.