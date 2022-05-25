Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 5 P S V-25/5/22
Extremadamente potente: la WD 5 P S V-25/5/22, con un depósito de acero inoxidable de 25 l, toma de corriente, cable de 5 m y tubo de aspiración de 2,2 m, resulta ideal para las diferentes tareas de limpieza en el interior y los alrededores de la casa.
Extremadamente potente y energéticamente eficiente: con una máx. potencia absorbida de tan solo 1200 vatios, la aspiradora en seco y húmedo WD 5 P S V-25/5/22 obtiene los mejores resultados de limpieza, ya sea para la suciedad seca, húmeda, fina o gruesa. El equipo ofrece, además, un depósito de acero inoxidable de 25 litros, cable de 5 metros, un tubo de aspiración de 2,2 metros, una boquilla para suelos intercambiable, filtro plegado plano y bolsa de filtro de fieltro. Las herramientas eléctricas pueden conectarse fácilmente en la toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión. La suciedad que se genera al serrar o lijar, se aspira directamente. Con el selector giratorio se puede regular la potencia de aspiración según las necesidades. Gracias al método patentado de extracción del filtro, el filtro plegado plano puede extraerse y limpiarse en cuestión de segundos, sin contacto con la suciedad. Al accionar el botón de limpieza, el filtro se limpia de manera eficiente. El asa extraíble con protección electrostática permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. Esta se guarda en poco espacio, al fijarse la manguera al cabezal del equipo. Los tubos y la boquilla para suelos también pueden colocarse rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector.Los tubos y la boquilla para suelos también pueden colocarse rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector.
Características y ventajas
Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricasLa suciedad que se genera al cepillar, serrar o lijar se aspira directamente. La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente mediante la herramienta eléctrica.
Excelente limpieza del filtroFuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del filtro al depósito con solo pulsar un botón. La potencia de aspiración se recupera rápidamente.
Método de extracción del filtro patentadoSencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad. Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenamiento seguro de la manguera de aspiración ocupando poco espacio colgándola en el cabezal del equipo.
- Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Almacenaje seguro, compacto y al alcance de la mano de los accesorios incluidos.
- Almacenamiento rápido y seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables integrado en el equipo.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
- Limpieza cuidadosa de las superficies sensibles u objetos delicados.
Bolsa de filtro de fieltro
- Para la limpieza cuidadosa de superficies delicadas u objetos frágiles que se encuentran, por ejemplo, en el banco de trabajo.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Asa extraíble
- Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1200
|Consumo de potencia nominal toma de corriente integrada (W)
|mín. 100 - máx. 2100
|Potencia de aspiración (W)
|280
|Vacío (mbar)
|máx. 260
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 70
|Tamaño del depósito (l)
|25
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito Acero inoxidable Protector del equipo amarillo
|Cable de conexión (m)
|5
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|8,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|12,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|418 x 382 x 646
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble con protección electrostática
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Intercambiable
- Boquilla para ranuras
- Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: 1 Unidad(es), Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión
- Función de limpieza de filtro
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Regulación de la potencia
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Cómoda asa de transporte 3 en 1
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 5 Unidad(es)
Videos
Campos de aplicación
- Taller
- Reformas
- Interior del vehículo
- Garaje
- Terraza
- Líquidos
- Sótano
- Sala de juegos
- Entrada
Accesorios
