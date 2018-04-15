Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 2 Plus V-15/4/18
El aspirador en seco y húmedo WD 2 Plus V-15/4/18, con depósito de plástico de 15 l, cable de 4 m, manguera de aspiración de 1,8 m y función de soplado, hace frente prácticamente a todos los tipos de suciedad.
La WD 2 Plus V-15/4/18 convence por su diseño compacto, ofrece una gran potencia de aspiración y es energéticamente eficiente, con una potencia absorbida de tan solo 1000 vatios. El equipo consigue los mejores resultados de limpieza con suciedad seca, húmeda, fina y gruesa. La aspiradora en seco y húmedo cuenta con un robusto depósito de plástico de 15 litros, un cable de 4 metros, así como una manguera de aspiración de 1,8 metros con asa recta, boquilla para suelos con clips, filtro de espuma y una bolsa de filtro de fieltro. Asimismo, la aspiradora dispone de una práctica función de soplado que puede utilizarse, entre otros, en lugares en los que resulta más difícil aspirar. La superficie de almacenamiento en el cabezal del equipo sirve para guardar de forma segura las herramientas y las piezas pequeñas, como tornillos y clavos. Los tubos y la boquilla para suelos también se colocan de forma rápida y cómoda en la posición de estacionamiento prevista en el protector. Además, el equipo destaca por su diseño compacto, por el fácil almacenamiento de los accesorios, el sistema de cierre «Pull & Push» y el asa de diseño ergonómico para un transporte cómodo.
Características y ventajas
Práctico almacenamiento de accesoriosAlmacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios. Almacenamiento compacto del equipo.
Práctica función de sopladoLa práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar. Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Bolsa de filtro de fieltroMaterial de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura. Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, por ejemplo, tornillos o clavos.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Asa de transporte ergonómica
- Permite transportar el equipo con comodidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1000
|Potencia de aspiración (W)
|220
|Vacío (mbar)
|máx. 220
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 43
|Tamaño del depósito (l)
|15
|Material del depósito
|Plástico
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito amarillo Protector del equipo amarillo
|Cable de conexión (m)
|4
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|74
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|349 x 328 x 430
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.8 m
- Tipo de manguera de aspiración: con empuñadura recta
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
- Filtro de espuma: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Asa de transporte plegable
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)
Videos
Campos de aplicación
- Terraza
- Interior del vehículo
- Garaje
- Sótano
- Líquidos
- Entrada
- Sala de juegos
Accesorios
RECAMBIOS WD 2 Plus V-15/4/18
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.