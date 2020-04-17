Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3 P V-17/4/20
La aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3 P V-17/4/20 es perfecta para el taller de bricolaje: con depósito de plástico de 17 l, cable de 4 m, manguera de aspiración de 2 m, filtro de cartucho de una sola pieza y toma de corriente para el trabajo con herramientas eléctricas.
La WD 3 P V-17/4/20 es potente y energéticamente eficiente, con una potencia absorbida de tan solo 1000 vatios. Tanto el equipo como la manguera de aspiración y la boquilla para suelos con clips se combinan a la perfección para obtener los mejores resultados de limpieza con suciedad seca, húmeda, fina o gruesa. La aspiradora en seco y húmedo destaca por su compacto diseño y un resistente depósito de plástico de 17 litros, cable de 4 metros, manguera de aspiración de 2 metros y bolsa de filtro de fieltro. Gracias al filtro de cartucho de una pieza, se puede aspirar tanto la suciedad húmeda como la seca sin cambiar el filtro. Las herramientas eléctricas, como sierras o amoladoras, pueden conectarse a través de la toma de corriente integrada con un sistema automático de conexión y desconexión, y la suciedad resultante puede aspirarse directamente. La función de soplado es útil para la limpieza de zonas de difícil acceso. La manguera se almacena en poco espacio, colgándola en el cabezal del equipo. El cable puede recogerse en el gancho para cables, los tubos y las boquillas para suelos, en el protector. El sistema de cierre «Pull & Push» permite abrir y cerrar fácilmente el depósito. El asa de la aspiradora se puede retirar y los accesorios se pueden acoplar directamente a la manguera de aspiración.
Características y ventajas
Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricasLa suciedad que se genera al cepillar, serrar o lijar se aspira directamente. La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente mediante la herramienta eléctrica.
Filtros de cartuchoPara el aspirado en húmedo y en seco sin cambio del filtro. Sencilla incorporación y desmontaje del filtro al girar, sin más piezas de obturación.
Práctico almacenaje de accesorios y cablesAlmacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios. Almacenamiento seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo.
- Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, p. ej., tornillos y clavos.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
- Limpieza cuidadosa de las superficies sensibles u objetos delicados.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
Asa extraíble
- Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1000
|Consumo de potencia nominal toma de corriente integrada (W)
|mín. 100 - máx. 2100
|Potencia de aspiración (W)
|230
|Vacío (mbar)
|máx. 230
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 45
|Tamaño del depósito (l)
|17
|Material del depósito
|Plástico
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito amarillo Protector del equipo amarillo
|Cable de conexión (m)
|4
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|74
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|349 x 328 x 492
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas
- Filtros de cartucho: Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Asa de transporte plegable
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)
Videos
Campos de aplicación
- Taller
- Terraza
- Interior del vehículo
- Garaje
- Sótano
- Líquidos
- Entrada
- Sala de juegos
Accesorios
RECAMBIOS WD 3 P V-17/4/20
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.