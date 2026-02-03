Aspirador en seco y húmedo a batería WD 3 Premium Battery
La variante Premium de la aspiradora para suciedad sólida y líquida a baterías WD 3 Battery de la plataforma a baterías Battery Power de 36 V está equipada con un depósito de acero inoxidable de 17 litros. Batería disponible por separado.
La aspiradora para suciedad sólida y líquida a baterías WD 3 Battery Premium, además de ofrecer la máxima libertad de movimiento al aspirar, destaca por toda una serie de ventajas. Por ejemplo, su depósito de acero inoxidable sumamente estable, con una capacidad de 17 litros. El filtro de cartucho, que facilita enormemente la aspiración de suciedad sólida o líquida sin necesidad de cambiar el filtro. El asa extraíble para la colocación de accesorios directamente en la manguera de aspiración con optimización de caudal. La boquilla para suelos con clips y acoplamiento mixto para una perfecta recogida de la suciedad. Una autonomía de 15 o 30 minutos con la batería de recambio de iones de litio Battery Power 36/25 o Battery Power 36/50 (baterías no incluidas en el equipo de serie). Posición de estacionamiento para la tubería de aspiración y la boquilla para suelos. Y prestaciones adicionales como la función de soplado, el sistema de cierre «Pull & Push», el asa de transporte ergonómica y el almacenaje de accesorios especialmente práctico. Particularmente práctico: gracias a la compatibilidad con la plataforma de baterías, las baterías de otros equipos Battery Power de 36 V también se pueden utilizar en la WD 3 Battery Premium.
Características y ventajas
Batería de recambio de 36 V Kärcher Battery PowerPermite trabajar con independencia de la red eléctrica y garantiza la máxima libertad de movimiento. Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería. Compatible con todos los equipos de la plataforma Kärcher Battery Power de 36 V.
Filtro de cartucho especialPara la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Práctica función de sopladoLa práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar. Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de arriates de grava.
boquilla para suelos y manguera de aspiración
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Asa extraíble
- Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Práctico almacenamiento de accesorios
- La manguera de aspiración y los accesorios se pueden almacenar de manera accesible, segura y ocupando muy poco espacio.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Asa de transporte ergonómica
- Permite transportar el equipo con comodidad.
Rodillos de transporte grandes
- Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Potencia absorbida (W)
|300
|Potencia de aspiración (W)
|80
|Vacío (mbar)
|máx. 110
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 40
|Tamaño del depósito (l)
|17
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito Acero inoxidable Protector del equipo amarillo
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|36
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 70 (2,5 Ah) / aprox. 140 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|aprox. 15 (2,5 Ah) / aprox. 30 (5 Ah)
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|67
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|5,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|388 x 340 x 525
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: 1 Unidad(es), Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Función de soplado
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)
Videos
Campos de aplicación
- Terraza
- Superficies en casa y el jardín
- Casita del jardín
- Interior del vehículo
- Líquidos
- Taller
- Garaje
- Sótano
- Entrada
- Sala de juegos
Accesorios
Detergentes
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS WD 3 Premium Battery
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.