ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS PARA SUCIEDAD SÓLIDA Y LÍQUIDA
Kärcher ofrece una amplia y útil gama de accesorios, tanto para la limpieza diaria, como también para las necesidades de limpieza más específicas. La gama de accesorios abarca desde la boquilla de aspiración correcta y la manguera de aspiración adecuada, hasta los sistemas de filtro especiales. Para las aspiradoras para suciedad sólida y líquida hay disponibles diferentes tamaños de baterías y cargadores de baterías. Tanto si es con cable, o si funcionan con batería: cuando combinas una aspiradora para suciedad sólida y líquida de Kärcher con la gran grama de accesorios disponibles, consigues garantizar unos resultados de limpieza excelentes y un alto nivel de comodidad para el usuario.
Los accesorios originales de Kärcher consiguen que tu aspiradora WD para suciedad sólida y líquida se convierta en un equipo aún más versátil.
Kärcher ofrece una amplia y útil gama de accesorios para el uso diario, así como para aplicaciones especiales. La gama de accesorios abarca desde la boquilla de aspiración correcta y la manguera adecuada hasta los sistemas de filtrado especiales. Para las aspiradoras para suciedad sólida y líquida hay disponibles diferentes tamaños de baterías y cargadores de baterías. Tanto si es con cable, o si funcionan con batería: cuando combinas una aspiradora para suciedad sólida y líquida de Kärcher con la gran grama de accesorios disponibles, consigues garantizar unos resultados de limpieza excelentes y un alto nivel de comodidad para el usuario.
Aquí puedes encontrar todos los accesorios para aspiradoras para suciedad sólida y líquida
Filtros
Los filtros de cartucho y de pliegues planos de Kärcher convencen por su gran superficie filtrante en un espacio reducido y por su fácil sustitución. Para las nuevas aspiradoras para suciedad sólida y líquida, Kärcher ofrece ahora bolsas de filtro de vellón en lugar de bolsas filtrantes de papel, que impresionan con ventajas adicionales: Son más resistentes al desgarro y ofrecen un mayor grado de separación.
El buscador de filtros integrado muestra qué bolsas de filtro o filtros funcionan mejor para cada aparato. Con el número de referencia de la aspiradora, que se encuentra en la placa de características, podrás identificar fácilmente la bolsa de filtro y el filtro adecuados.
¿Qué filtro y bolsa de filtro son adecuados para cada aspiradora para suciedad sólida y líquida?
Kits de accesorios
Los kits de accesorios de Kärcher son muy prácticos y versátiles: equipados con varias boquillas, los más diversos problemas de limpieza pueden ser resueltos de forma rápida y sencilla. Por ejemplo, la limpieza completa del interior del vehículo es posible con el kit de limpieza del interior de vehículos.
Boquillas de aspiración
Las boquillas especialmente desarrolladas también garantizan unos resultados de limpieza perfectos: La boquilla para suelos conmutable, por ejemplo, garantiza una recogida rápida y sin residuos de la suciedad seca o húmeda y líquida, fina o gruesa.
Aplicaciones especiales
Las aplicaciones especiales requieren soluciones específicas: El accesorio para aspirar y recoger el polvo al hacer taladros de Kärcher, por ejemplo, permite perforar de forma segura y sin polvo en todas las zonas comunes de paredes y techos, aspirando el polvo de perforación directamente en el agujero.
Accesorios para aspiradoras para suciedad sólida y líquida que funcionan con batería
Libertad sin límites: Con las baterías intercambiables y los cargadores rápidos de la plataforma Battery Power de 18 V o 36 V de Kärcher, las aspiradoras para suciedad sólida y líquida a batería están listas para usar en cualquier momento, incluso si no hay una toma de corriente cerca.