ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS PARA SUCIEDAD SÓLIDA Y LÍQUIDA

Kärcher ofrece una amplia y útil gama de accesorios, tanto para la limpieza diaria, como también para las necesidades de limpieza más específicas. La gama de accesorios abarca desde la boquilla de aspiración correcta y la manguera de aspiración adecuada, hasta los sistemas de filtro especiales. Para las aspiradoras para suciedad sólida y líquida hay disponibles diferentes tamaños de baterías y cargadores de baterías. Tanto si es con cable, o si funcionan con batería: cuando combinas una aspiradora para suciedad sólida y líquida de Kärcher con la gran grama de accesorios disponibles, consigues garantizar unos resultados de limpieza excelentes y un alto nivel de comodidad para el usuario.

Los accesorios originales de Kärcher consiguen que tu aspiradora WD para suciedad sólida y líquida se convierta en un equipo aún más versátil.

Kärcher ofrece una amplia y útil gama de accesorios para el uso diario, así como para aplicaciones especiales. La gama de accesorios abarca desde la boquilla de aspiración correcta y la manguera adecuada hasta los sistemas de filtrado especiales. Para las aspiradoras para suciedad sólida y líquida hay disponibles diferentes tamaños de baterías y cargadores de baterías. Tanto si es con cable, o si funcionan con batería: cuando combinas una aspiradora para suciedad sólida y líquida de Kärcher con la gran grama de accesorios disponibles, consigues garantizar unos resultados de limpieza excelentes y un alto nivel de comodidad para el usuario.

Aquí puedes encontrar todos los accesorios para aspiradoras para suciedad sólida y líquida

Cambio de filtro en una aspiradora para suciedad sólida y líquida de Kärcher

Filtros

Los filtros de cartucho y de pliegues planos de Kärcher convencen por su gran superficie filtrante en un espacio reducido y por su fácil sustitución. Para las nuevas aspiradoras para suciedad sólida y líquida, Kärcher ofrece ahora bolsas de filtro de vellón en lugar de bolsas filtrantes de papel, que impresionan con ventajas adicionales: Son más resistentes al desgarro y ofrecen un mayor grado de separación.

El buscador de filtros integrado muestra qué bolsas de filtro o filtros funcionan mejor para cada aparato. Con el número de referencia de la aspiradora, que se encuentra en la placa de características, podrás identificar fácilmente la bolsa de filtro y el filtro adecuados.

¿Qué filtro y bolsa de filtro son adecuados para cada aspiradora para suciedad sólida y líquida?

Una persona aspira el coche con una aspiradora en seco y húmedo de Kärcher

Kits de accesorios

Los kits de accesorios de Kärcher son muy prácticos y versátiles: equipados con varias boquillas, los más diversos problemas de limpieza pueden ser resueltos de forma rápida y sencilla. Por ejemplo, la limpieza completa del interior del vehículo es posible con el kit de limpieza del interior de vehículos.

Boquilla de aspiración de aspiradora para suciedad sólida y líquida

Boquillas de aspiración

Las boquillas especialmente desarrolladas también garantizan unos resultados de limpieza perfectos: La boquilla para suelos conmutable, por ejemplo, garantiza una recogida rápida y sin residuos de la suciedad seca o húmeda y líquida, fina o gruesa.

Persona que utiliza el accesorio aspirador de polvo del taladro en el techo

Aplicaciones especiales

Las aplicaciones especiales requieren soluciones específicas: El accesorio para aspirar y recoger el polvo al hacer taladros de Kärcher, por ejemplo, permite perforar de forma segura y sin polvo en todas las zonas comunes de paredes y techos, aspirando el polvo de perforación directamente en el agujero.

Aspiradoras en seco y húmedo a batería de Kärcher

Accesorios para aspiradoras para suciedad sólida y líquida que funcionan con batería

Libertad sin límites: Con las baterías intercambiables y los cargadores rápidos de la plataforma Battery Power de 18 V o 36 V de Kärcher, las aspiradoras para suciedad sólida y líquida a batería están listas para usar en cualquier momento, incluso si no hay una toma de corriente cerca.

Aquí puedes encontrar todos los accesorios para aspiradoras para suciedad sólida y líquida