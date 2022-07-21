Filtros

Los filtros de cartucho y de pliegues planos de Kärcher convencen por su gran superficie filtrante en un espacio reducido y por su fácil sustitución. Para las nuevas aspiradoras para suciedad sólida y líquida, Kärcher ofrece ahora bolsas de filtro de vellón en lugar de bolsas filtrantes de papel, que impresionan con ventajas adicionales: Son más resistentes al desgarro y ofrecen un mayor grado de separación.

El buscador de filtros integrado muestra qué bolsas de filtro o filtros funcionan mejor para cada aparato. Con el número de referencia de la aspiradora, que se encuentra en la placa de características, podrás identificar fácilmente la bolsa de filtro y el filtro adecuados.