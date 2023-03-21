Cómo limpiar las puertas del garaje y otros elementos de forma fácil
Con el tiempo se suele acumular mucha suciedad en los garajes, especialmente si también se utilizan como taller. La puerta del garaje es especialmente propensa a ello, ya que a menudo está expuesta a la intemperie sin protección. Se presentan algunos consejos con los que será muy fácil deshacerse de la suciedad en el garaje y el taller, ya sea con una aspiradora multiusos, una hidrolimpiadora o una limpiadora de vapor.
¿Cuál es el mejor momento para limpiar la puerta del garaje?
La puerta del garaje debe limpiarse al menos una vez al año. Si está a merced de cambios climáticos importantes o está muy expuesta, es recomendable limpiarla cada dos o tres meses. La frecuencia de limpieza depende completamente de qué tan protegido esté el garaje y qué tan extremo sea el clima en el lugar. Después de inviernos muy fríos y duros, inundaciones, granizo o fuertes vientos, en la puerta puede acumularse mucha suciedad, por lo que conviene limpiarla con más frecuencia. No es solo una cuestión estética, también es importante para la funcionalidad de la puerta que no se acumule en ella suciedad persistente.
¿Cómo debe limpiarse la puerta del garaje?
La puerta del garaje se puede limpiar a mano con un poco de agua tibia y detergente líquido. Sin embargo, requiere algo de tiempo y energía. Para que una puerta muy sucia vuelva a lucir como nueva, se recomienda limpiarla con una hidrolimpiadora. Gracias a la presión de agua ajustable, el aparato limpia incluso la suciedad más incrustada. Se pueden seleccionar tres niveles en la pistola. Los rangos de presión deben elegirse en función del uso. Para materiales más sensibles, se puede usar el dispositivo en el nivel de presión más bajo. Un nivel de presión más alto es adecuado para materiales robustos.
Limpieza de la puerta del garaje: se debe prestar atención a las características del material
Al limpiar la puerta del garaje, se deben considerar las peculiaridades del material:
- Para las puertas de metal pintadas primero se ha de utilizar un limpiador de pintura especial para alisar la superficie y eliminar así los pequeños arañazos. Finalmente, puede mejorarse el brillo de la puerta con un esmalte.
- Después de limpiar a fondo las puertas de madera, un tratamiento con cera o barniz realzará el acabado.
- La superficie de las puertas de plástico quedará protegida contra la intemperie y las influencias ambientales después de una limpieza profunda con limpiadores especiales para plásticos.
¿Cómo limpiar las ventanas del garaje?
Muchos garajes tienen ventanas pequeñas que deben tenerse en cuenta al realizar una limpieza a fondo. Las puertas suelen tener ventanas de plástico, que también pueden verse afectadas por el viento y las inclemencias climáticas. Para limpiar a fondo las ventanas, puede usarse una hidrolimpiadora. Sin embargo, debe establecerse el nivel SOFT para que no ejerza demasiada presión sobre las ventanas.
Una alternativa para limpiar cristales es una limpiadora de vapor, que no requiere productos químicos y solo utiliza agua para garantizar la transparencia. Primero vierte vapor uniformemente el cristal de la ventana y luego se suelta la suciedad frotando con la boquilla manual y un paño de microfibra. Finalmente, el agua del vapor se elimina con una escobilla de goma o un paño de microfibra seco. Las ventanas de plástico, por otro lado, no deben limpiarse con la limpiadora a vapor porque el vapor tiene una temperatura de más de 100 °C y puede dañar el material.
Un limpiador de cristales a batería también es una buena opción para completar la limpieza del garaje, ya que garantiza una limpieza de las ventanas sin rayas. Se agrega agua con el detergente concentrado para limpiadora de cristales, se aplica sobre el cristal con un pulverizador, se desprende la suciedad con un paño de microfibra y se aspira la humedad con el aparato.
Limpieza de la entrada del garaje
El camino de entrada frente al garaje suele ser un punto de acumulación de suciedad persistente. Una barredora es útil para eliminar suciedad suelta como hojas, tierra y polvo. El suelo se puede limpiar de manera eficiente sin tener que agacharse y con poco esfuerzo, gracias al asa de empuje ergonómica y ajustable en altura. Algo que remarcar: la arenilla que queda después del invierno también se puede quitar con la barredora. Si la entrada del garaje está muy sucia, se puede volver a utilizar la hidrolimpiadora:
- Antes de usar la hidrolimpiadora, la suciedad suelta debe eliminarse con una barredora.
- Si el camino de entrada está muy sucio, con un limpiador de piedra puede eliminarse la suciedad persistente.
- A continuación, debe utilizarse la hidrolimpiadora en combinación con un Power Scrubber o una limpiadora de superficies para limpiar la entrada.
Limpieza del interior del garaje y del taller de forma sencilla
Muchos aficionados al bricolaje a menudo no tienen un taller separado de la casa. En estos casos, el garaje muchas veces se convierte en espacio de trabajo. Pero, como dice el dicho, no se puede hacer tortilla sin romper los huevos. Especialmente cuando hay muchos aparatos y herramientas en el garaje que no se usan durante un tiempo, la suciedad tiende a acumularse entre las herramientas. Por tanto, en primer lugar, es recomendable organizar el taller. Los sistemas de estanterías pueden facilitar mucho el proceso. Es aconsejable ordenar a fondo antes de limpiar el taller o el garaje y clasificar todo lo que ya no se necesita. Los vecinos, amigos o familiares seguramente encontrarán uso para los objetos que ya no se usen. Una vez que el lugar esté completamente ordenado, puede comenzar la limpieza.
Cómo limpiar el taller y el garaje
La mayoría de los garajes y talleres tienen suelos de hormigón, y por un buen motivo, ya que son relativamente resistentes y fáciles de limpiar. Para limpiar el suelo de hormigón de un garaje, se recomienda una limpieza previa con una barredora. Esto evitará que la suciedad suelta, como el polvo o las hojas, entre en la casa. Como alternativa también se puede utilizar una aspiradora para suciedad sólida y líquida, que absorbe tanto suciedad seca como húmeda. Para la limpieza de talleres, es recomendable echar un vistazo a los productos de primera calidad de la gama, los cuales tienen un nivel muy alto de resistencia a materiales afilados o gruesos, como tornillos o clavos. La aspiradora es una elección muy adecuada para talleres en particular, ya que en estos lugares suelen caer pequeños objetos metálicos. Por ello, es ideal para limpiar el suelo del taller. Todas las aspiradoras para suciedad seca y húmeda están equipadas con una manguera de succión flexible, que garantiza una aspiración sin obstrucciones con un paso amplio. Si el garaje está muy sucio, es recomendable usar una hidrolimpiadora para limpiar el suelo de hormigón. Sin embargo, si el garaje se limpia con agua, es esencial asegurarse de antemano de que el agua sucia puede drenar sin obstáculos. Opcionalmente, se puede acoplar un Power Scrubber a la hidrolimpiadora y se puede limpiar el suelo de esta forma. El agua sucia se puede transportar fácilmente fuera del garaje gracias a su labio de secado integrado. También se puede absorber con la aspiradora para suciedad seca y húmeda.
Cuidado con las manchas de aceite
Dondequiera que se manipule aceite de motor, puede suceder que el aceite se derrame y gotee sobre el suelo. Muy importante: los charcos de aceite en el garaje primero deben aspirarse con un agente aglutinante y luego eliminarse de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. La mancha restante se puede tratar con una mezcla de jabón de hiel y agua caliente. Primero se pone el agua caliente junto con el jabón de hiel sobre la mancha de aceite y pasado el tiempo necesario se frota bien la mancha con agua caliente.