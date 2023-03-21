¿Cómo limpiar las ventanas del garaje?

Muchos garajes tienen ventanas pequeñas que deben tenerse en cuenta al realizar una limpieza a fondo. Las puertas suelen tener ventanas de plástico, que también pueden verse afectadas por el viento y las inclemencias climáticas. Para limpiar a fondo las ventanas, puede usarse una hidrolimpiadora. Sin embargo, debe establecerse el nivel SOFT para que no ejerza demasiada presión sobre las ventanas.

Una alternativa para limpiar cristales es una limpiadora de vapor, que no requiere productos químicos y solo utiliza agua para garantizar la transparencia. Primero vierte vapor uniformemente el cristal de la ventana y luego se suelta la suciedad frotando con la boquilla manual y un paño de microfibra. Finalmente, el agua del vapor se elimina con una escobilla de goma o un paño de microfibra seco. Las ventanas de plástico, por otro lado, no deben limpiarse con la limpiadora a vapor porque el vapor tiene una temperatura de más de 100 °C y puede dañar el material.

Un limpiador de cristales a batería también es una buena opción para completar la limpieza del garaje, ya que garantiza una limpieza de las ventanas sin rayas. Se agrega agua con el detergente concentrado para limpiadora de cristales, se aplica sobre el cristal con un pulverizador, se desprende la suciedad con un paño de microfibra y se aspira la humedad con el aparato.