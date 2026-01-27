Detergente concentrado para limpiadora de cristales RM 503, 500ml
Detergente limpiacristales para limpiar sin marcas todas las superficies lisas y resistentes al agua como cristales, ventanas, espejos, mamparas de ducha, etc. Hace que el agua de la lluvia se deslice más rápidamente y retrasa la aparición de suciedad.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|65 x 65 x 210
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Ventana con travesaños
- Espejos
- Mesas de cristal
- Cabinas de ducha de cristal