Detergente concentrado para limpiadora de cristales RM 503, 500ml

Detergente limpiacristales para limpiar sin marcas todas las superficies lisas y resistentes al agua como cristales, ventanas, espejos, mamparas de ducha, etc. Hace que el agua de la lluvia se deslice más rápidamente y retrasa la aparición de suciedad.