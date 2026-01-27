Detergente concentrado para limpiadora de cristales RM 503, 500ml

Detergente limpiacristales para limpiar sin marcas todas las superficies lisas y resistentes al agua como cristales, ventanas, espejos, mamparas de ducha, etc. Hace que el agua de la lluvia se deslice más rápidamente y retrasa la aparición de suciedad.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 65 x 65 x 210
Videos
Campos de aplicación
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Ventana con travesaños
  • Espejos
  • Mesas de cristal
  • Cabinas de ducha de cristal