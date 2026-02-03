Robot limpiaventanas RCW 2 Extra+
El robot limpiaventanas RCW 2 Extra+ limpia sin esfuerzo ventanas grandes y de difícil acceso, mientras que los paños de microfibras y las 2 boquillas de pulverización garantizan resultados impecables en todo momento.
El robot limpiaventanas RCW 2 Extra+ sustituye la limpieza manual de ventanas y garantiza automáticamente una visión clara y sin rayas. Gracias a su potente tecnología de vacío, el RCW 2 Extra+ garantiza una sujeción segura en todas las superficies lisas, ideal para ventanas grandes y de difícil acceso, así como para espejos. Una navegación sistemática y dos sensores para la detección de marcos y objetos garantizan una limpieza rápida y fiable. Los dos discos giratorios con paños de microfibras, que simulan un movimiento de limpieza manual, garantizan resultados impecables. Dos boquillas de pulverización ultrasónicas generan una fina niebla de detergente que se pulveriza sobre el cristal de forma precisa y sin gotas. Se pueden seleccionar cuatro modos de limpieza automáticos y un modo manual en función de la tarea de limpieza, y controlarse cómodamente con el mando a distancia. Además, las señales LED y una salida de voz proporcionan información sobre el estado del equipo en todo momento. El detergente para ventanas RM 503 incluido en el suministro elimina eficazmente la suciedad, seca sin dejar marcas y hace que la lluvia resbale más rápidamente, lo que garantiza una limpieza duradera. Y, en caso de corte de corriente, el RCW 2 Extra+ se mantiene adherido al cristal gracias a su batería de emergencia y su cable de seguridad.
Características y ventajas
Navegación sistemáticaLimpia sistemáticamente toda la superficies sin dejar ningún rincón. Modifica la dirección de marcha cuando se encuentra con obstáculos. Regresa automáticamente a la posición inicial.
Aplicación automática de detergente2 boquillas de pulverización ultrasónicas garantizan una humidificación sin goteos del cristal de la ventana. El detergente para ventanas incluido garantiza un brillo sin rayas y permite que la lluvia resbale más rápidamente, lo que retrasa el reensuciamiento.
Alto grado de seguridadSujeción segura gracias a la eficaz tecnología de vacío y el sistema de fijación adicional. Protección adicional gracias a la batería de emergencia integrada, que mantiene el robot limpiaventanas sujeto de forma segura al cristal de la ventana incluso en caso de corte de corriente.
Control remoto inteligente para facilitar el control y la supervisión
- 4 modos automáticos para un tratamiento eficaz de cada tarea de limpieza: limpieza rápida, limpieza intensiva, limpieza puntual y pulir.
- También es posible el control manual.
Manejo intuitivo
- Interruptor de conexión/desconexión para un manejo sencillo.
- Comentarios y notificaciones de error mediante un indicador LED fácilmente comprensible.
- Siempre bien informado: las indicaciones importantes o el estado actual se comunican mediante salida de voz.
Dos sensores para la detección de marcos y objetos
- Detección fiable de marcos de ventanas y otros obstáculos.
Paños de microfibras de alta calidad
- Las microfibras blandas del paño recogen la suciedad desprendida a la perfección
- Lavable en la lavadora a máx. 40 °C.
Especificaciones
Características técnicas
|Volumen del depósito de detergente (ml)
|70
|Rendimiento de limpieza (m²/min)
|0,33
|Potencia de aspiración (Pa)
|3300
|Potencia de aspiración máxima (Pa)
|5000
|Longitud del cable (m)
|5
|Intensidad acústica (dB/A)
|< 76
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|62
|Tamaño de la ventana (an. x al.) (cm)
|35 x 35
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|1,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|292 x 160 x 71
Incluido en el equipamiento de serie
- Control remoto
- Botella de llenado
- Paño: 6 Par
- Detergente: Detergente limpiacristales RM 503, 125 ml
Equipamiento
- Modo de limpieza rápida
- Modo de limpieza intensiva
- Modo de limpieza puntual
- Modo de abrillantado
- Modo de limpieza manual
- Indicaciones por voz
- Cable de seguridad
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Superficies de cristal de grandes dimensiones y de difícil acceso
- Espejos
- Superficies lisas
