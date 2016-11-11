Buscador de adaptadores EASY!Lock

Así son las conexiones perfectas. Con el fin de cubrir los diferentes perfiles, desde las limpiadoras de alta presión hasta las boquillas, así como la compatibilidad frontal y trasera, hay disponibles hasta 8 adaptadores diferentes. Esto garantiza que todas las máquinas y accesorios existentes se pueden seguir utilizando junto con las máquinas y accesorios nuevos con EASY!Lock. En nuestro buscador de adaptadores están listados todos los adaptadores con su respectiva aplicación. Por ejemplo, cualquier limpiadora de alta presión con M 22 x 1,5 se puede convertir rápidamente al nuevo sistema EASY!Lock con el adaptador 2.