Gama Superior
Ellas ponen la presión: Las mejores en su campo.
Nuestras limpiadoras de alta presión de agua fría de la gama superior se utilizan siempre que se requiere el máximo rendimiento sin concesiones. Con su diseño robusto y duradero, están perfectamente equipadas para eliminar incluso la suciedad más resistente. Ya sea en los sectores de agricultura, en la construcción, en la industria o en el ámbito municipal, se requiere el máximo rendimiento. La presión, los caudales y el equipamiento de primera clase están perfectamente adaptados.
GAMA SUPERIOR DE HIDROLIMPIADORAS PROFESIONALES DE AGUA FRÍA: HECHAS POR PROFESIONALES PARA PROFESIONALES
Las hidrolimpiadoras de la gama superior de Kärcher son las superheroínas en su campo.
Ergonómicas e innovadoras, ofrecen innovación y calidad al más alto nivel y garantizan una eficacia sin concesiones con una facilidad de uso soberbia.
Gama Superior ergonómica
Excelente ergonomía para el uso diario: nuestras nuevas hidrolimpiadoras de agua fría de la gama superior combinan todas las innovaciones que facilitan el trabajo y hacen que el proceso de limpieza sea aún más eficaz.
Además, la máquina está equipada con la ergonómica pistola de gatillo EASY!Force Advanced, una lanza de 1050 mm y servomando. Los accesorios se guardan de forma práctica gracias a las numerosas opciones de almacenamiento, como el bolsillo o el gancho ajustable.
El modelo más alto de la gama
Solo los mejores materiales consiguen cumplir los requisitos más exigentes. Por eso, las hidrolimpiadoras de agua fría de la gama superior están equipadas con pistones revestidos de cerámica, culata de latón y motores de funcionamiento lento refrigerados por agua y aire. La nueva manguera Ultra Guard también establece nuevos estándares en cuanto a resistencia. La eficacia de la bomba también se ha incrementado en comparación con el modelo anterior, con lo que se consigue un aumento de presión de hasta el 15% en la boquilla.
Movilidad excepcional
Las limpiadoras de alta presión de agua fría de la gama superior impresionan por su diseño extremadamente compacto y el concepto vertical, una característica especial en esta clase de rendimiento. Gracias a las asas integradas, la máquina se puede transportar o cargar con una grúa de forma fácil y práctica, por lo que se puede utilizar en cualquier lugar. Los tiempos de preparación se reducen en más de un 50% con el enrollador automático de mangueras. Esto ahorra tiempo y hace que la máquina esté lista para su uso en cuestión de segundos. La máquina también dispone de numerosas opciones de almacenamiento para accesorios.
Fácil de usar
Nuestras nueva gama superior de hidrolimpiadoras de alta presión de agua fría son las más potentes en su campo y fáciles de mantener. Estas máquinas innovadoras y duraderas ofrecen la máxima facilidad de uso. En la práctica, convencen por su ergonomía óptima, su facilidad de uso, un indicador del nivel de llenado de aceite, un canal de evacuación de aceite, un filtro de agua fácil de limpiar, una bomba giratoria y un diseño modular.
Innovación al más alto nivel
La nueva gama superior de hidrolimpiadoras de agua fría está repleta de innovaciones y nuevos desarrollos. La boquilla rotativa Vibrasoft de nuevo desarrollo reduce las vibraciones y el ruido hasta en un 30%. Un enrollador de manguera automático con una manguera de alta presión de 20 metros facilita y acelera el proceso de limpieza. Incluso puede funcionar a alta presión con una inclinación de hasta 45°.
Sostenibilidad auténtica
La sostenibilidad desempeña un papel importante, sobre todo en la limpieza. Nuestras limpiadoras de alta presión están fabricadas con materiales de alta calidad en una fábrica de Alemania con emisiones neutras de CO2, son robustas y resisten sin problemas las condiciones más duras. Funcionan de forma fiable con una larga vida útil y son fáciles de mantener: una presión de boquilla que es hasta un 15% más potente que el modelo anterior también garantiza una eficacia aún mayor.