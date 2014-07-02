GAMA SUPERIOR DE HIDROLIMPIADORAS PROFESIONALES DE AGUA FRÍA: HECHAS POR PROFESIONALES PARA PROFESIONALES

Las hidrolimpiadoras de la gama superior de Kärcher son las superheroínas en su campo.

Ergonómicas e innovadoras, ofrecen innovación y calidad al más alto nivel y garantizan una eficacia sin concesiones con una facilidad de uso soberbia.