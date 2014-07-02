Hidrolimpiadora de agua caliente de gama compacta

De larga vida útil gracias a su alta calidad

Todas las hidrolimpiadoras de agua caliente de la gama compacta utilizan materiales de alta calidad y nuestra acreditada tecnología de combustión. La bomba de pistones axiales con pistones cerámicos o el motor eléctrico de 4 polos, refrigerado por agua y de funcionamiento lento, también garantizan una larga vida útil. La cubierta de plástico protege los componentes delicados en condiciones de funcionamiento difíciles. Y si el agua es dura, los serpentines de calefacción agradecerán un producto para el cuidado del sistema que puede verterse en el depósito de descalcificación para ayudar a evitar la acumulación de cal. De esta forma se protege la inversión.