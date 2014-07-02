Hidrolimpiadora de agua caliente de gama compacta
Medidas reducidas con un gran rendimiento.
Limpiar vehículos. Realizar lavados de motor. Eliminar la suciedad de las escaleras exteriores. Nueva gama compacta con alta presión de agua caliente de hasta 180 bares y 900 l/h.
Gama compacta HDS
Ya sea en flotas de vehículos, talleres u obras, las hidrolimpiadoras de agua caliente tienen una alta demanda en muchos lugares. Nuestra gama compacta destaca precisamente en este aspecto: los equipos ofrecen una presión de hasta 180 bares y un caudal de 900 l/h, tienen un diseño compacto y, si se desea, pueden equiparse con un enrollador de mangueras automático. Naturalmente, son de la mejor calidad y su manejo es sencillo.
Total ergonomía
En caso de tener que realizar trabajos más largos con la hidrolimpiadora de agua caliente se apreciarán las ventajas de la pistola de alta presión EASY!Force Advanced. Puesto que la pistola aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar prácticamente la fuerza de retención, el trabajo requiere menos esfuerzo. La lanza giratoria de acero inoxidable de 1.050 milímetros también facilita el trabajo. En los modelos con motor eléctrico de 4 polos, la potencia también puede regularse directamente en la pistola de alta presión mediante Servo Control.
Un 50 % más rápida
El enrollador de mangueras automático facilita el trabajo y reduce los tiempos de preparación hasta en un 50 %. Enrolla y desenrolla eficazmente la manguera de 15 metros, incluso en ángulos de hasta 45°. La manguera Ultra Guard está recubierta de teflón, por lo que es muy lisa y resistente a la abrasión.
Fácil de manejar
Gracias al concepto EASY Operation, el regulador, que permite ajustar el caudal y la presión, puede accionarse directamente a través de una abertura en la cubierta. Si todos los ajustes están al mínimo y la temperatura es superior a 100 °C, el equipo funciona en la etapa de vapor. Las prácticas opciones de almacenamiento permiten guardar cómodamente la manguera, la lanza, el cable de alimentación, etc. Por último, el depósito de detergente tiene una capacidad de 10 litros y función de aclarado. Una válvula garantiza la dosificación precisa del detergente.
De larga vida útil gracias a su alta calidad
Todas las hidrolimpiadoras de agua caliente de la gama compacta utilizan materiales de alta calidad y nuestra acreditada tecnología de combustión. La bomba de pistones axiales con pistones cerámicos o el motor eléctrico de 4 polos, refrigerado por agua y de funcionamiento lento, también garantizan una larga vida útil. La cubierta de plástico protege los componentes delicados en condiciones de funcionamiento difíciles. Y si el agua es dura, los serpentines de calefacción agradecerán un producto para el cuidado del sistema que puede verterse en el depósito de descalcificación para ayudar a evitar la acumulación de cal. De esta forma se protege la inversión.
Naturalmente sostenible
El modo eco!efficiency permite a los usuarios limpiar a una temperatura de 60 °C de forma sostenible y ahorrando energía. Puede ajustarse en cualquier momento mediante el mando giratorio, en función del tipo y la cantidad de suciedad y del grado de ensuciamiento.
Simplemente móvil
El principio de carretilla permite maniobrar sin esfuerzo incluso en el caso de la gama compacta. A ello contribuyen las ruedas de goma, una rueda de dirección giratoria, el soporte para el pie y un asa de empuje ergonómica.
La seguridad es lo primero
Diversos dispositivos de seguridad garantizan la seguridad de funcionamiento de los equipos en todo momento. Entre ellos se incluyen un gran filtro de agua, válvulas de seguridad, un controlador de temperatura, un sensor de gases de escape y la manguera reductora de presión SDS.
Electrónica de primer nivel
Gracias a la plataforma modular de todas nuestras nuevas hidrolimpiadoras, en la gama compacta se instala la misma unidad de control que en la gama media y superior. El resultado: mayor estabilidad de la temperatura, menos piezas de repuesto diferentes y tiempos de reparación más cortos.