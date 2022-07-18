sistemas de limpieza de fachadas y placas solares de Kärcher: Más flexible. Más cómoda. Mejor.

Cepillos cilíndricos. Mejoran el rendimiento de limpieza. Muy fácil.

El accionamiento por agua de los rodillos de cepillos giratorios amplía las posibilidades de aplicación de nuestras hidrolimpiadoras profesionales, incluso en las hidrolimpiadoras más pequeñas con menor caudal de agua. El accionamiento con barra de pulverización integrada para una perfecta descarga de agua permite el uso de accesorios de cepillos de diferentes durezas, que son muy fáciles de cambiar gracias al sistema de cambio rápido, y pueden conectarse de forma segura al accionamiento. Opcionalmente, el rodillo de cepillado puede montarse directamente en la lanza de pulverización o en una lanza telescópica. Los accesorios son adecuados, según la versión, para trabajos de limpieza exigentes en sistemas solares, superficies de cristal y fachadas rugosas, así como para patios con superficies de piedra o madera. Para la limpieza de fachadas, los cepillos se orientan automáticamente hacia arriba, lo que reduce el esfuerzo físico del usuario.