sistemas de limpieza de fachadas y placas solares de Kärcher: Más flexible. Más cómoda. Mejor.
Los nuevos sistemas para la limpieza de fachadas, cristales, placas solares y suelos.
Nuestras nuevas soluciones de limpieza compuestas por cepillos, lanzas telescópicas, accesorios y adaptadores permite ahora el uso flexible de varios tipos de limpieza para diferentes tareas de limpieza. Ya sea con baja, media o alta presión o incluso también para aspirar: nunca antes la limpieza de fachadas, superficies acristaladas, paneles solares y suelos fue más flexible, cómoda y minuciosa en lugares de difícil acceso.
Cepillos cilíndricos. Mejoran el rendimiento de limpieza. Muy fácil.
El accionamiento por agua de los rodillos de cepillos giratorios amplía las posibilidades de aplicación de nuestras hidrolimpiadoras profesionales, incluso en las hidrolimpiadoras más pequeñas con menor caudal de agua. El accionamiento con barra de pulverización integrada para una perfecta descarga de agua permite el uso de accesorios de cepillos de diferentes durezas, que son muy fáciles de cambiar gracias al sistema de cambio rápido, y pueden conectarse de forma segura al accionamiento. Opcionalmente, el rodillo de cepillado puede montarse directamente en la lanza de pulverización o en una lanza telescópica. Los accesorios son adecuados, según la versión, para trabajos de limpieza exigentes en sistemas solares, superficies de cristal y fachadas rugosas, así como para patios con superficies de piedra o madera. Para la limpieza de fachadas, los cepillos se orientan automáticamente hacia arriba, lo que reduce el esfuerzo físico del usuario.
Descubra también nuestra gama iSolar (solo es posible la limpieza solar):
Nuestros cepillos de limpieza: soluciones versátiles, para cualquier situación de limpieza.
Nuestros versátiles cepillos están disponibles en diferentes grados de dureza y para casi todas las aplicaciones de limpieza. Cuando se limpian superficies de cristal delicadas o paneles solares con agua de red o de ósmosis, dos boquillas de baja presión garantizan una descarga óptima de agua entre las cerdas. Una boquilla de alta presión, incluida en el volumen de suministro, permite además utilizar una lavadora de alta presión en caso de suciedad especialmente intensa. Máxima versatilidad para una limpieza eficaz.
Lanzas telescópicas. Máxima flexibilidad. En cualquier lugar.
Un solo sistema, cuatro tipos de limpieza: con nuestras lanzas telescópicas multifuncionales no sólo se alcanzan los lugares más remotos durante la limpieza a baja presión con agua de red o de ósmosis. Los kits de accesorios y adaptadores opcionales también permiten utilizar aplicaciones de media y alta presión e incluso aspiradores en seco y húmedo de Kärcher y le ofrecen así la flexibilidad que necesita para cada trabajo.
Máximo control
La fuerza de sujeción se puede ajustar individualmente y no se necesita para ello ninguna herramienta adicional. Cada elemento de sujeción tiene un tornillo de ajuste independiente.
Máxima seguridad
Nuestra innovadora función antigiro evita de forma fiable la torsión indeseada de los elementos de la lanza telescópica, facilitando así su manejo a largo plazo.
Máxima ergonomía
La manguera de alta presión es guiada continuamente hacia fuera, gracias al elemento básico giratorio. Esto reduce las fuerzas laterales y disminuye el esfuerzo físico para el usuario.
Lanzas telescópicas
Adaptadores de alta presión TL
Bastidor de transporte: Sistema de transporte universal, para un trabajo sin esfuerzo.
Un trabajo sin esfuerzo es sinónimo de una mayor productividad: el bastidor universal está compuesto por un arnés acolchado que se lleva cómodamente en la espalda con equilibrador de muelle y un mosquetón para asegurar los aperos y las herramientas. El sistema de transporte transfiere el peso de las lanzas telescópicas, las lanzas de alta presión o las herramientas de jardín a todo el torso del operario, de modo que la fuerza de sujeción necesaria en los brazos se reduce prácticamente a cero. El equilibrador de muelle con cable de acero retráctil y extensible garantiza que la transferencia de fuerza se adapte de forma flexible a la posición de sujeción deseada.