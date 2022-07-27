Autosuficiente, móvil y apto para largos periodos de trabajo.

Independencia: Los potentes y fiables motores diésel Yanmar y de gasolina Honda (todos ellos EU STAGE V) permiten su uso sin necesidad de una alimentación eléctrica. Siempre tendrá a mano todo lo que necesita para la aplicación de limpieza allí mismo en los remolques: agua, detergentes de limpieza y accesorios.

El gran depósito de agua integrado en el remolque HD permite una limpieza independiente a pleno rendimiento durante un máximo de una hora y, con un caudal de agua reducido, hasta dos horas. Puede optar por añadir a su remolque HD un bidón de combustible adicional de 20 litros, que le permitirá utilizarlo durante largos periodos.

Eficiencia: En un remolque de alta presión HD si no se acciona la pistola de alta presión, la reducción automática de la velocidad disminuye el nivel de ruido y el consumo de combustible.

Individualidad: Puede configurar su remolque HD para que se adapte a sus necesidades individuales. Eso también incluye poder optar por una plataforma compatible con carretillas elevadoras en lugar de un remolque.

El propósito de uso y la flota de vehículos existente decidirán si su módulo HD viene con o sin eje. Como alternativa al remolque, puede optar por la versión de plataforma con cabina, que puede utilizar en plataformas de carga o en posición estática en la obra. La carga de apoyo máxima de 75 kg le proporciona independencia y flexibilidad. Puede arrastrar el remolque HD con prácticamente cualquier vehículo de pasajeros.