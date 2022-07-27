REMOLQUES DE ALTA PRESIÓN
Los remolques de alta presión le permiten una máxima libertad de movimiento a la hora de realizar sus tareas de limpieza.
Nuestros remolques de alta presión configurables combinan una extraordinaria movilidad y una máxima facilidad de uso con un innovador concepto de máquina. Nuestros remolques de alta presión, tanto de agua fría (HD) como caliente (HDS) son la solución ideal para los sectores municipales, construcción, flotas de alquiler de maquinaria e industriales.
Limpieza de alta presión móvil, de funcionamiento muy fácil y para una máxima independencia.
Nuestros remolques se basan en un concepto integrado y bien diseñado, con propiedades y capacidades definidas: rendimiento sin concesiones, alta movilidad, facilidad de uso y máxima independencia. Hemos dado prioridad a los componentes de nuestros limpiadores de alta presión de eficacia probada y hemos utilizado muy pocos nuevos. Esto significa que, además de las conocidas ventajas de la tecnología, hemos podido mantener el trabajo realizado por nuestro personal de servicio y la logística de las piezas de repuesto de forma sencilla.
Fácil de usar
El manejo de la máquina es tan sencillo y cómodo como en todos los remolques de alta presión HD/HDS de Kärcher con EASY Operation. Es decir, el funcionamiento se gestiona con un solo interruptor. Esto facilita enormemente el manejo por parte del usuario. Al mismo tiempo, reduce al mínimo el riesgo de errores de manejo.
- Los enrolladores de manguera reducen los tiempos de preparación y proporcionan un almacenamiento seguro.
- Los amplios compartimentos de almacenamiento ofrecen mucho espacio para los accesorios, las herramientas, los detergentes de limpieza y todo lo que pueda necesitar para realizar la tarea de limpieza.
Bajo mantenimiento
Todas las máquinas necesitan una revisión periódica. El capó del remolque HDS, al ser de gran tamaño, permite que todos los componentes importantes se encuentren debajo de él. Y al mismo tiempo permiten un acceso rápido de los técnicos de Servicio Técnico en caso de tener que hacer un chequeo o reparación.
- Menú de servicio bien diseñado en el remolque HDS para un diagnóstico rápido.
- Pack de servicio personalizados y adaptados a sus necesidades individuales.
Confianza
Los remolques de alta presión HD y HDS están diseñados sistemáticamente para una larga vida útil en el uso diario. Para ello, se ha utilizado un gran número de componentes de Kärcher de eficacia probada, especialmente los quemadores, las bombas y la electrónica de control.
Numerosas funciones de seguridad protegen contra daños en caso de fallo, por ejemplo, la protección contra la falta de agua en el remolque HDS impide que la bomba funcione en seco. Y la función de descalcificación del agua protege el serpentín de calefacción contra los dañinos depósitos de cal.
Todos los remolques HD/HDS disponen de un sistema anticongelante para proteger la máquina en caso de temperaturas exteriores frías.
Remolque de alta presión HD: máxima movilidad
La limpieza con alta presión y Kärcher van de la mano. Llevamos varias décadas impulsando la limpieza con alta presión mediante contínuas innovaciones. Ahora hemos conseguido con nuestros remolques de alta presión que esta tecnología sea más móvil que nunca.
Autosuficiente, móvil y apto para largos periodos de trabajo.
Independencia: Los potentes y fiables motores diésel Yanmar y de gasolina Honda (todos ellos EU STAGE V) permiten su uso sin necesidad de una alimentación eléctrica. Siempre tendrá a mano todo lo que necesita para la aplicación de limpieza allí mismo en los remolques: agua, detergentes de limpieza y accesorios.
El gran depósito de agua integrado en el remolque HD permite una limpieza independiente a pleno rendimiento durante un máximo de una hora y, con un caudal de agua reducido, hasta dos horas. Puede optar por añadir a su remolque HD un bidón de combustible adicional de 20 litros, que le permitirá utilizarlo durante largos periodos.
Eficiencia: En un remolque de alta presión HD si no se acciona la pistola de alta presión, la reducción automática de la velocidad disminuye el nivel de ruido y el consumo de combustible.
Individualidad: Puede configurar su remolque HD para que se adapte a sus necesidades individuales. Eso también incluye poder optar por una plataforma compatible con carretillas elevadoras en lugar de un remolque.
El propósito de uso y la flota de vehículos existente decidirán si su módulo HD viene con o sin eje. Como alternativa al remolque, puede optar por la versión de plataforma con cabina, que puede utilizar en plataformas de carga o en posición estática en la obra. La carga de apoyo máxima de 75 kg le proporciona independencia y flexibilidad. Puede arrastrar el remolque HD con prácticamente cualquier vehículo de pasajeros.
Remolque HDS: nada se les resiste.
Hay aplicaciones de limpieza para las que el agua fría a alta presión no consigue los resultados deseados. O al menos, no en un periodo de tiempo razonable. Ahí es donde entran en juego nuestras limpiadoras de alta presión con agua caliente. Utilícelas para eliminar grafitis, chicles, aceites y grasas de forma rápida y sencilla.
Máxima flexibilidad mediante la configuración.
Independencia: los potentes y fiables motores diésel Yanmar (EU STAGE V) permiten su uso sin necesidad de alimentación eléctrica. En los remolques HDS siempre tiene todo lo que necesita para la aplicación de limpieza: agua, detergentes de limpieza y accesorios.
El gran depósito de agua integrado en el remolque de alta presión HDS permite una limpieza independiente a pleno rendimiento durante un máximo de 30 minutos y, con un caudal de agua reducido, hasta una hora. El gran depósito de combustible le permite realizar aplicaciones de limpieza largas sin interrupción.
Individualidad: puede configurar su remolque HDS para que se adapte a sus necesidades individuales. Esto incluye la posibilidad de optar por una plataforma compatible con carretillas elevadoras en lugar de un remolque. El propósito de uso y la flota de vehículos existente decidirán si su módulo HDS viene con o sin eje.
Como alternativa al remolque, puede elegir las versiones de plataforma de patín o de cabina, que puede utilizar en plataformas de carga o en posición estática en el lugar. Los recogedores de manguera para la conexión de agua y la manguera de alta presión reducen los tiempos de preparación y proporcionan un almacenamiento seguro.
Eficiencia: La combinación de los eficaces quemadores de Kärcher, los potentes intercambiadores de calor y el modo de eficiencia ecológica permite un notable ahorro de combustible y reduce las emisiones al mínimo. Un remolque HDS se apaga a más tardar después de un tiempo de espera de 45 minutos para ahorrar combustible. Si no se acciona la pistola de alta presión, la reducción automática de la velocidad disminuye el nivel de ruido y el consumo de combustible.
- Los intercambiadores de calor que precalientan el agua utilizando el calor residual del motor utilizan hasta un 14% menos de combustible.
- En el modo eco! efficiency de Kärcher, la temperatura del agua se limita a 60°C, lo que es más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones y reduce notablemente el consumo.
Remolques HD-/HDS en uso
Un concepto coherente siempre tiene en cuenta todos los aspectos más importantes: las tareas, el funcionamiento, el acoplamiento y la retirada, la eficiencia y la protección del medio ambiente.
Nuestros remolques tienen una gran movilidad gracias a sus cortos tiempos de montaje, son extremadamente cómodos gracias a su arranque eléctrico y su facilidad de manejo, y su gran depósito de agua y su carrete de manguera los hacen autosuficientes y flexibles. Con nuestros remolques, puede acceder a cualquier lugar de uso con facilidad y puede incluso limpiar sin suministro de energía o agua. Los motores limpios y eficientes en el consumo de combustible, de acuerdo con la fase V de la UE, garantizan un rendimiento superior con un consumo y unas emisiones mínimas.
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¡Contáctenos sin compromiso!
Cumplimente este formulario y un especialista se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible. Cuéntenos sus necesidades de limpieza.
Si lo prefiere puede llamarnos directamente al al número 93 846 44 47.
Estaremos encantados de darle el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de sus necesidades de limpieza.