Hidrolimpiadoras estacionarias
Hidrolimpiadora estacionaria: una sola base, múltiples lugares de aplicación. Las hidrolimpiadoras estacionarias de Kärcher son ideales para los lugares donde se necesita limpiar y desinfectar ahorrando espacio.
Agua fría
Las hidrolimpiadoras estacionarias de agua fría ofrecen la máxima flexibilidad para cada aplicación, ya que permite seleccionar una temperatura de entrada de agua de hasta 85 °C y elegir entre varias lanzas disponibles.
Agua caliente
Las hidrolimpiadoras estacionarias de agua caliente calentadas por gas o por gasóleo ofrecen un alto rendimiento de limpieza y una máxima eficiencia.