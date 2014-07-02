Hidrolimpiadoras estacionarias

Hidrolimpiadora estacionaria: una sola base, múltiples lugares de aplicación. Las hidrolimpiadoras estacionarias de Kärcher son ideales para los lugares donde se necesita limpiar y desinfectar ahorrando espacio.

Agua fría

Agua fría

Las hidrolimpiadoras estacionarias de agua fría ofrecen la máxima flexibilidad para cada aplicación, ya que permite seleccionar una temperatura de entrada de agua de hasta 85 °C y elegir entre varias lanzas disponibles.

Agua caliente

Agua caliente

Las hidrolimpiadoras estacionarias de agua caliente calentadas por gas o por gasóleo ofrecen un alto rendimiento de limpieza y una máxima eficiencia.

