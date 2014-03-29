Kärcher iSolar. El sistema seguro para la limpieza de placas solares.
La suciedad ocasionada por polvo, hollín y polen reduce la potencia de las instalaciones fotovoltaicas y los módulos solares térmicos hasta un 20 %. La acción natural de la lluvia, el rocío y el viento no basta de ninguna manera para limpiar los módulos de forma eficaz. Por ello, para su limpieza a fondo, Kärcher ofrece un nuevo accesorio para limpiadoras de alta presión: con el iSolar, un sistema fijado a una barra telescópica con cepillos giratorios, pueden limpiarse, según el modelo, hasta 1500 m² de superficies de módulo de manera rentable. iSolar está certificado por la DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. o Sociedad Alemana de Agricultura, sociedad registrada).
Limpieza eficaz de placas solares. Placas limpias, rendimiento seguro.
En la mayoría de los casos, las grandes superficies de los módulos no pueden limpiarse simplemente con agua y una esponja. Además, sería demasiado peligroso, ya que los módulos suelen montarse en el tejado con un ángulo de 30 a 45º. Por ello, Kärcher ha desarrollado iSolar, un innovador accesorio para las limpiadoras profesionales de alta presión que resuelve este problema. iSolar tiene un diseño modular y permite limpiar de forma segura y eficiente instalaciones fotovoltaicas de cualquier tamaño. Los cepillos de disco giratorio de las lanzas telescópicas son impulsados por el agua de la limpiadora de alta presión. Esto le permite limpiar sus módulos solares y sistemas fotovoltaicos de forma eficaz.
Las posibilidades de aplicación de iSolar son prácticamente ilimitadas. En cualquier sitio donde estén en servicio instalaciones solares y fotovoltaicas, iSolar asegura el rendimiento de la energía solar: agricultura, comercio, industria y edificios privados. En particular, en los lugares sometidos a fuerte contaminación. En la agricultura, lo que más problemas provoca es sobre todo el polvo procedente de campos de labranza adyacentes, así como el aire de salida de establos. iSolar de Kärcher es una decisión económica tanto para el explotador de la instalación como para las empresas de limpieza.
Nuestra recomendación para la limpieza de instalaciones fotovoltaicas: la limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 10/20-4 M o la limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/23-4 S en combinación con el sistema de descalcificación del agua de Kärcher y los accesorios iSolar. Se necesitan un cepillo circular y una barra telescópica.
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Posibilidades de aplicación de los sistemas iSolar en la limpieza de placas solares.
Las posibles aplicaciones de iSolar son prácticamente ilimitadas. Dondequiera que se exploten los sistemas solares y fotovoltaicos, iSolar garantiza el rendimiento de la energía solar: agricultura, comercio, industria y edificios privados. Especialmente en lugares expuestos a una fuerte contaminación. En la agricultura, el polvo de los campos vecinos y el aire de escape de los establos son especialmente problemáticos. Kärcher iSolar es una decisión económica tanto para los operadores de sistemas como para los proveedores de servicios de limpieza.
Completo, modular y compatible.
El sistema iSolar es una solución modular y completa que es compatible con numerosas limpiadoras de alta presión de Kärcher. Esto significa que, por lo general, las limpiadoras de alta presión existentes pueden utilizarse para el funcionamiento de iSolar. Kärcher iSolar incluye todos los productos necesarios desde la conexión de agua hasta el cepillo. El diseño modular del sistema permite crear la solución adecuada en función de las necesidades. Por ejemplo, se puede construir iSolar:
Propiedades y ventajas de la limpieza de placas solares
El sistema iSolar es una solución modular y completa que es compatible con numerosas limpiadoras de alta presión de Kärcher. Esto significa que, por lo general, las limpiadoras de alta presión existentes pueden utilizarse para el funcionamiento de iSolar. Kärcher iSolar incluye todos los productos necesarios desde la conexión de agua hasta el cepillo. El diseño modular del sistema permite crear la solución adecuada en función de las necesidades. Por ejemplo, se puede construir iSolar:
Los nuevos sistemas de limpieza de fachadas, cristales, placas solares y suelos.
Nuestra nueva solución de sistema, compuesta por cepillos, pértigas telescópicas, accesorios y adaptadores, permite ahora el uso flexible de diferentes tipos de limpieza para diferentes tareas de limpieza. Ya sea con baja, media o alta presión o incluso al aspirar: la limpieza de fachadas, superficies de cristal y suelos nunca ha sido más flexible y más cómoda y minuciosa, incluso en lugares de difícil acceso.
Máquinas adecuadas para sistema iSolar
Nuestra recomendación para el sistema de accesorios iSolar:
La limpiadora de alta presión para agua caliente HDS 10/20-4 M o la limpiadora de alta presión para agua fría HD 10/21-4 S en combinación con el sistema de ablandamiento de agua de Kärcher y los accesorios iSolar. Se necesita un cepillo para el parabrisas y una pértiga telescópica.
Sin embargo, muchas otras limpiadoras de alta presión de Kärcher también son compatibles con el sistema de accesorios iSolar y pueden utilizarse para este fin.
Accesorios y productos de limpieza iSolar
El sistema de accesorios iSolar se puede utilizar para una amplia gama de tejados y tipos de módulos y se monta de forma sencilla según las necesidades en cada caso. Para los tejados de fácil acceso, lo ideal es la limpieza desde el tejado junto con el sistema de protección anticaída. En el caso de los tejados de difícil acceso, la limpieza se realiza desde una carretilla elevadora. Con las lanzas telescópicas en longitudes máximas de 7 m, 10 m o 14 m, se cubre cualquier tamaño de sistema. Para los sistemas elevados, se recomienda el cepillo iSolar 400 junto con los tubos de chorro estándar.
Con suavidad y a fondo: iSolar 800/400.
Los cepillos iSolar 400 e iSolar 800 son accionados por el chorro de agua de la limpiadora de alta presión, que al mismo tiempo retira la suciedad. El efecto de limpieza en sí se debe al trabajo mecánico de las cerdas. Las cerdas son de nailon y garantizan una limpieza sin arañazos de las superficies de los módulos. Los iSolar 800/400 funcionan en el rango de baja presión, por lo que no existe peligro de daño a los módulos. Para una vida útil especialmente larga, los cepillos giratorios están equipados con robustos rodamientos de bolas.
iSolar 400
El cepillo circular accionado por agua iSolar 400 está equipado con un ancho útil de 400 mm y es idóneo, especialmente, para la limpieza de instalaciones fotovoltaicas de tamaño pequeño a mediano. Gracias a su escaso peso y a su sencillo manejo, también pueden limpiarse cómodamente instalaciones elevadas.
- Modelo básico compacto para las superficies más pequeñas
- Especialmente idóneo para instalaciones elevadas
- Cepillo circular accionado por agua con rodamiento de bolas
- Conexión M 18 × 1,5; compatible con los equipos HD/HDS usuales
- Remojo previo de los módulos colindantes
iSolar 800
El cabezal de cepillos accionado por agua iSolar 800, con un ancho útil de 800 mm, funciona con dos cepillos circulares que giran en sentido contrario y se utiliza para la limpieza de instalaciones fotovoltaicas
. Los cepillos que giran en sentido contrario compensan todas las
fuerzas transversales, de modo que garantizan un manejo óptimo. Asimismo, la junta de ángulo flexible en la conexión con el cabezal de cepillos facilita el trabajo. Se encarga de que las cerdas se hallen siempre en posición plana y, de este modo, permite unos resultados de limpieza uniformes. El cabezal de cepillos convence gracias a su rendimiento de superficie especialmente grande: ideal para la limpieza de instalaciones grandes, por ejemplo, en tejados de establos.
- Un rendimiento de superficie y de limpieza muy alto
- Manejo óptimo gracias a la compensación de las fuerzas transversales
- Cepillos circulares que giran en sentido contrario con rodamiento de bolas
- Resistente articulación pivotante de latón para lograr ángulos de trabajo flexibles
- Conexión M 18 × 1,5; compatible con los equipos HD/HDS usuales
- Remojo previo de los módulos colindantes
Protección anticaída de iSolar: para un trabajo seguro en el techo.
- Sistema de seguridad certificado y acorde con las normas
- Equipo recogedor acoplado con amortiguador de caída
- Caja de metal resistente para el almacenamiento y transporte
- con cable guía de 12 m
- Cinta de tope para fijación
- Arnés de seguridad con cierres rápidos
Cal y suciedad fuerte: eliminación segura.
El agua dura puede dejar residuos de cal, por lo que el rendimiento de los módulos puede disminuir drásticamente. El descalcificador móvil y el limpiador solar RM 99 de Kärcher ofrecen una protección fiable frente a las manchas de cal. En el descalcificador, una resina de intercambio iónico elimina la cal disuelta del agua y reduce el grado de resistencia hasta 0-1 °dH. Cuando limpiar solo con agua no basta, por ejemplo, con suciedad fuerte o grasienta, el limpiador solar RM 99 disuelve la suciedad y liga la cal disuelta para que no se puedan formar manchas de cal.
Limpiador solar RM 99: eficaz y respetuoso
- Elimina la suciedad más incrustada de forma altamente eficaz y respetuosa con los materiales
- Evita las manchas de cal en
- cualquier dureza del agua
- Fácilmente biodegradable
Portátil contra la cal
El agua dura puede dejar residuos de cal. El descalcificador portátil WS 50 y el limpiador solar RM 99 de Kärcher ofrecen una protección fiable frente a las manchas de cal. En el descalcificador, una resina de intercambio iónico elimina la cal disuelta del agua y reduce el grado de resistencia hasta 0-1 °dH. Secado sin residuos después de la limpieza.
- Movilidad excelente y transporte fácil
- Bastidor tubular de acero con recubrimiento de polvo y ruedas neumáticas grandes