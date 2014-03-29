Kärcher iSolar. El sistema seguro para la limpieza de placas solares.

Limpieza eficaz de placas solares. Placas limpias, rendimiento seguro.

En la mayoría de los casos, las grandes superficies de los módulos no pueden limpiarse simplemente con agua y una esponja. Además, sería demasiado peligroso, ya que los módulos suelen montarse en el tejado con un ángulo de 30 a 45º. Por ello, Kärcher ha desarrollado iSolar, un innovador accesorio para las limpiadoras profesionales de alta presión que resuelve este problema. iSolar tiene un diseño modular y permite limpiar de forma segura y eficiente instalaciones fotovoltaicas de cualquier tamaño. Los cepillos de disco giratorio de las lanzas telescópicas son impulsados por el agua de la limpiadora de alta presión. Esto le permite limpiar sus módulos solares y sistemas fotovoltaicos de forma eficaz.

Las posibilidades de aplicación de iSolar son prácticamente ilimitadas. En cualquier sitio donde estén en servicio instalaciones solares y fotovoltaicas, iSolar asegura el rendimiento de la energía solar: agricultura, comercio, industria y edificios privados. En particular, en los lugares sometidos a fuerte contaminación. En la agricultura, lo que más problemas provoca es sobre todo el polvo procedente de campos de labranza adyacentes, así como el aire de salida de establos. iSolar de Kärcher es una decisión económica tanto para el explotador de la instalación como para las empresas de limpieza.

Nuestra recomendación para la limpieza de instalaciones fotovoltaicas: la limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 10/20-4 M o la limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/23-4 S en combinación con el sistema de descalcificación del agua de Kärcher y los accesorios iSolar. Se necesitan un cepillo circular y una barra telescópica.