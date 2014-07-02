Protección anticaída iSolar
Sistema certificado de protección personal para trabajos en tejados. Contenido: equipo recogedor acoplado con amortiguador de caída y 15 m de cable envolvente del núcleo, arnés de seguridad, eslinga de seguridad y maleta de chapa de acero.
Sistema de protección personal certificado y normalizado para trabajar de forma segura en tejados. La protección anticaída incluye un equipo recogedor acoplado con amortiguador de caída y 15 m de cable envolvente del núcleo, arnés de seguridad, eslinga de seguridad para sujetar el equipo recogedor, así como una práctica maleta de chapa de acero para el almacenaje y transporte.
Especificaciones
Características técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|8,4
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- Cabezal de cepillo iSolar 800
- Cepillo circular accionado por agua iSolar 400
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x400)