Cepillo circular accionado por agua iSolar 400
El cepillo circular accionado por agua iSolar 400 (con un ancho útil de 400 mm) está diseñado para un caudal de agua de 1100-1300 l/h. Para pequeñas y medianas instalaciones fotovoltaicas (también elevadas).
Accesorios para limpiadoras de alta presión con un caudal de agua de 1100 a 1300 l/h: el iSolar 400 es un cepillo circular accionado por agua que está equipado con un ancho útil de 400 mm. Pueden limpiarse a la perfección especialmente las instalaciones fotovoltaicas pequeñas y medianas. Esto es posible también gracias a su peso reducido y al cómodo manejo del cepillo. Así también se pueden limpiar instalaciones elevadas de forma rápida y cómoda.
Especificaciones
Características técnicas
|Caudal (l/h)
|1100 / 1300
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Rosca de empalme
|M 18
|Diámetro (mm)
|400
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,5
Campos de aplicación
- Limpieza de instalaciones fotovoltaicas