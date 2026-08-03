Increíblemente potente, increíblemente bien equipada e increíblemente fácil de usar: la hidrolimpiadora de agua caliente HDS 13/20-4 SXA con enrollador de mangueras automático y manguera de alta presión Ultra Guard integrada. El enrollador de mangueras permite enrollar y desenrollar la manguera recubierta de teflón de 20 metros de longitud en un ángulo de hasta 45° y, además, reduce a la mitad el tiempo de preparación habitual. Los componentes de alta calidad, como el motor eléctrico de 4 polos refrigerado por agua, la robusta bomba axial de 3 pistones cerámicos, la tecnología de quemadores optimizada y el modo de ahorro eco!efficiency, aseguran una máxima vida útil y rentabilidad. Gracias a la pistola de alta presión EASY!Force Advanced con Servo Control que ahorra esfuerzos y a la lanza pulverizadora de 1050 milímetros con tecnología de boquillas patentada, el equipo también destaca por su ergonomía de fácil manejo para trabajar con poca fatiga. Además, la HDS 13/20-4 SXA se maneja de forma intuitiva con un solo botón, es muy fácil de mantener y está equipada con componentes de seguridad bien concebidos, así como con útiles opciones de almacenamiento para accesorios.