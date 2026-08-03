Hidrolimpiadora HDS 13/20-4 SXA

Hidrolimpiadora de agua caliente de gama superior: con enrollador de mangueras automático de serie, incl. manguera de alta presión Ultra Guard con revestimiento de teflón de 20 m y 2 depósitos de detergente.

Increíblemente potente, increíblemente bien equipada e increíblemente fácil de usar: la hidrolimpiadora de agua caliente HDS 13/20-4 SXA con enrollador de mangueras automático y manguera de alta presión Ultra Guard integrada. El enrollador de mangueras permite enrollar y desenrollar la manguera recubierta de teflón de 20 metros de longitud en un ángulo de hasta 45° y, además, reduce a la mitad el tiempo de preparación habitual. Los componentes de alta calidad, como el motor eléctrico de 4 polos refrigerado por agua, la robusta bomba axial de 3 pistones cerámicos, la tecnología de quemadores optimizada y el modo de ahorro eco!efficiency, aseguran una máxima vida útil y rentabilidad. Gracias a la pistola de alta presión EASY!Force Advanced con Servo Control que ahorra esfuerzos y a la lanza pulverizadora de 1050 milímetros con tecnología de boquillas patentada, el equipo también destaca por su ergonomía de fácil manejo para trabajar con poca fatiga. Además, la HDS 13/20-4 SXA se maneja de forma intuitiva con un solo botón, es muy fácil de mantener y está equipada con componentes de seguridad bien concebidos, así como con útiles opciones de almacenamiento para accesorios.

Características y ventajas
Enrollador de mangueras automático
  • Es posible reducir los tiempos de preparación en más de un 50 %. 
  • Permite rodar hacia arriba y hacia abajo en un ángulo de hasta 45°, incluso bajo presión.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
  • La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola.
  • Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Alta rentabilidad
  • En el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua.
  • Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.
La mayor eficiencia
  • Tecnología del quemador acreditada y altamente eficaz "Made in Germany".
  • Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones.
  • Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
Seguridad operacional
  • El filtro de agua de fácil acceso protege la bomba contra las partículas presentes en el agua.
  • Las válvulas de seguridad, las protecciones contra falta de agua y para combustible garantizan la disponibilidad del equipo.
  • El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
  • Todos los accesorios se pueden guardar directamente en el equipo. Equipado con dos ganchos de soporte para la manguera de aspiración y el cable de red.
  • Amplio espacio de almacenamiento, p. ej. para detergente, guantes o herramientas.
Dosificación del detergente
  • Conmutación sencilla entre los depósitos de detergente 1 y 2.
  • Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
  • La válvula de dosificación de precisión garantiza un consumo bajo.
Concepto de movilidad
  • «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
  • Cavidad para inclinación integrada para facilitar el transporte en los descansillos.
  • Asas de empuje para un transporte sencillo y una maniobrabilidad óptima. 
Elementos de control sencillos
  • Etapa de vapor mediante regulación continua de la presión/cantidad de agua en la bomba.
  • Manejo sencillo e intuitivo con un botón.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 600 - 1300
Presión de trabajo (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) mín. 80 - máx. 155
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 9,5
Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h) 7,6
Potencia de conexión (kW) 9,5
Cable de conexión (m) 5
Entrada de agua 1″
Depósito de combustible (l) 25
Peso (con accesorios) (kg) 198
Peso (con embalaje) (kg) 210,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1330 x 750 x 1210

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 20 m
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
  • Lanza pulverizadora: 1050 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Servomando

Equipamiento

  • Enrollador de mangueras automático integrado
  • Desconexión de presión
  • Opción de servicio con dos lanzas pulverizadoras
  • Enchufe conmutador de polos (3~)
  • Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)
  • Dos depósitos de detergente
  • Protección contra funcionamiento en seco
Hidrolimpiadora HDS 13/20-4 SXA
Hidrolimpiadora HDS 13/20-4 SXA
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Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de equipos y aparatos
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de piscinas
  • Limpieza de instalaciones deportivas
  • Limpieza en el proceso de producción
  • Limpieza de plantas de producción
Accesorios
Detergentes