Hidrolimpiadora HDS 13/20-4 SXA
Hidrolimpiadora de agua caliente de gama superior: con enrollador de mangueras automático de serie, incl. manguera de alta presión Ultra Guard con revestimiento de teflón de 20 m y 2 depósitos de detergente.
Increíblemente potente, increíblemente bien equipada e increíblemente fácil de usar: la hidrolimpiadora de agua caliente HDS 13/20-4 SXA con enrollador de mangueras automático y manguera de alta presión Ultra Guard integrada. El enrollador de mangueras permite enrollar y desenrollar la manguera recubierta de teflón de 20 metros de longitud en un ángulo de hasta 45° y, además, reduce a la mitad el tiempo de preparación habitual. Los componentes de alta calidad, como el motor eléctrico de 4 polos refrigerado por agua, la robusta bomba axial de 3 pistones cerámicos, la tecnología de quemadores optimizada y el modo de ahorro eco!efficiency, aseguran una máxima vida útil y rentabilidad. Gracias a la pistola de alta presión EASY!Force Advanced con Servo Control que ahorra esfuerzos y a la lanza pulverizadora de 1050 milímetros con tecnología de boquillas patentada, el equipo también destaca por su ergonomía de fácil manejo para trabajar con poca fatiga. Además, la HDS 13/20-4 SXA se maneja de forma intuitiva con un solo botón, es muy fácil de mantener y está equipada con componentes de seguridad bien concebidos, así como con útiles opciones de almacenamiento para accesorios.
Características y ventajas
Enrollador de mangueras automático
- Es posible reducir los tiempos de preparación en más de un 50 %.
- Permite rodar hacia arriba y hacia abajo en un ángulo de hasta 45°, incluso bajo presión.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
- EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
- La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola.
- Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Alta rentabilidad
- En el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua.
- Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.
La mayor eficiencia
- Tecnología del quemador acreditada y altamente eficaz "Made in Germany".
- Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones.
- Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
Seguridad operacional
- El filtro de agua de fácil acceso protege la bomba contra las partículas presentes en el agua.
- Las válvulas de seguridad, las protecciones contra falta de agua y para combustible garantizan la disponibilidad del equipo.
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
- Todos los accesorios se pueden guardar directamente en el equipo. Equipado con dos ganchos de soporte para la manguera de aspiración y el cable de red.
- Amplio espacio de almacenamiento, p. ej. para detergente, guantes o herramientas.
Dosificación del detergente
- Conmutación sencilla entre los depósitos de detergente 1 y 2.
- Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
- La válvula de dosificación de precisión garantiza un consumo bajo.
Concepto de movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
- Cavidad para inclinación integrada para facilitar el transporte en los descansillos.
- Asas de empuje para un transporte sencillo y una maniobrabilidad óptima.
Elementos de control sencillos
- Etapa de vapor mediante regulación continua de la presión/cantidad de agua en la bomba.
- Manejo sencillo e intuitivo con un botón.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|600 - 1300
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|9,5
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Potencia de conexión (kW)
|9,5
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|1″
|Depósito de combustible (l)
|25
|Peso (con accesorios) (kg)
|198
|Peso (con embalaje) (kg)
|210,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 20 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Enrollador de mangueras automático integrado
- Desconexión de presión
- Opción de servicio con dos lanzas pulverizadoras
- Enchufe conmutador de polos (3~)
- Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)
- Dos depósitos de detergente
- Protección contra funcionamiento en seco
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción