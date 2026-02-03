Hidrolimpiadora HDS 13/20-4 S
Para obtener el máximo rendimiento en las condiciones más duras, resulta ideal la hidrolimpiadora de agua caliente de gama superior con motor eléctrico de 4 polos refrigerado por agua y robusta bomba axial de 3 pistones.
Como uno de los equipos más potentes de la gama superior de Kärcher, la hidrolimpiadora de agua caliente HDS 13/20-4 S impresiona con los mejores resultados de limpieza en las condiciones de trabajo más duras. Los componentes de alta calidad, como el motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta refrigerado por agua, y la robusta bomba axial de 3 pistones con pistones cerámicos, son sinónimo de máxima calidad, mientras que el modo de ahorro eco!efficiency permite obtener la máxima rentabilidad. Muy fácil de manejar y mantener, con un diseño ergonómico y cómodo de transportar, la HDS 13/20-4 S también destaca por su gran facilidad de uso. La pistola de alta presión EASY!Force Advanced con Servo Control que ahorra esfuerzos y la lanza pulverizadora de 1050 milímetros de longitud con tecnología de boquillas patentada contribuyen a ello. La tecnología de quemadores optimizada, los 2 depósitos de detergente, la amplia tecnología de seguridad, los acoplamientos rápidos EASY!Lock que ahorran tiempo y las opciones bien estudiadas para el almacenamiento de accesorios completan el lujoso paquete de equipamiento del equipo.
Características y ventajas
Alta rentabilidadEn el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua. Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.
La mayor eficienciaTecnología del quemador acreditada y altamente eficaz "Made in Germany". Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones. Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipoTodos los accesorios se pueden guardar directamente en el equipo. Equipado con dos ganchos de soporte para la manguera de aspiración y el cable de red. Amplio espacio de almacenamiento, p. ej. para detergente, guantes o herramientas.
Seguridad operacional
- El filtro de agua de fácil acceso protege la bomba contra las partículas presentes en el agua.
- Las válvulas de seguridad, las protecciones contra falta de agua y para combustible garantizan la disponibilidad del equipo.
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
- EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
- La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola.
- Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Dosificación del detergente
- Conmutación sencilla entre los depósitos de detergente 1 y 2.
- Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
Concepto de movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
- Cavidad para inclinación integrada para facilitar el transporte en los descansillos.
- Asas de empuje para un transporte sencillo y una maniobrabilidad óptima.
Elementos de control sencillos
- Un interruptor para todas las funciones del equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|600 - 1300
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|9,5
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Potencia de conexión (kW)
|9,5
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|25
|Peso (con accesorios) (kg)
|206
|Peso con embalaje incluido (kg)
|215,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Longlife
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 400 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Desconexión de presión
- Opción de servicio con dos lanzas pulverizadoras
- Enchufe conmutador de polos (3~)
- Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)
- Dos depósitos de detergente
- Protección contra funcionamiento en seco
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción