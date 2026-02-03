Como uno de los equipos más potentes de la gama superior de Kärcher, la hidrolimpiadora de agua caliente HDS 13/20-4 S impresiona con los mejores resultados de limpieza en las condiciones de trabajo más duras. Los componentes de alta calidad, como el motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta refrigerado por agua, y la robusta bomba axial de 3 pistones con pistones cerámicos, son sinónimo de máxima calidad, mientras que el modo de ahorro eco!efficiency permite obtener la máxima rentabilidad. Muy fácil de manejar y mantener, con un diseño ergonómico y cómodo de transportar, la HDS 13/20-4 S también destaca por su gran facilidad de uso. La pistola de alta presión EASY!Force Advanced con Servo Control que ahorra esfuerzos y la lanza pulverizadora de 1050 milímetros de longitud con tecnología de boquillas patentada contribuyen a ello. La tecnología de quemadores optimizada, los 2 depósitos de detergente, la amplia tecnología de seguridad, los acoplamientos rápidos EASY!Lock que ahorran tiempo y las opciones bien estudiadas para el almacenamiento de accesorios completan el lujoso paquete de equipamiento del equipo.