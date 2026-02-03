Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M

Hidrolimpiadora de agua caliente, potente y fácil de usar, con motor eléctrico de 4 polos refrigerado por agua, económico modo eco!efficiency y 2 depósitos de detergente.

La HDS 10/21-4 M es una de las hidrolimpiadoras de agua caliente más potentes de la gama media e impresiona también por su estudiada ergonomía y su gran facilidad de uso. Su motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta refrigerado por agua, la robusta bomba axial de 3 pistones con pistones cerámicos, así como el modo eco!efficiency de ahorro garantizan al mismo tiempo el máximo rendimiento y un funcionamiento fiable y económico. Para un trabajo sin fatiga y en poco tiempo, también se incluyen de serie la pistola de alta presión EASY!Force Advanced con Servo Control, que ahorra esfuerzos, y la lanza pulverizadora de 1050 milímetros de longitud con tecnología de boquillas patentada, así como los acoplamientos rápidos EASY!Lock. También destacan muchos otros detalles de equipamiento y rendimiento, como la tecnología de quemadores optimizada, los 2 depósitos de detergente, el cómodo concepto de movilidad, la amplia tecnología de seguridad, el sencillo manejo con un solo interruptor o las inteligentes opciones de almacenamiento de accesorios.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M: Alta rentabilidad
Alta rentabilidad
En el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua. Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M: Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención. La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola. Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M: La mayor eficiencia
La mayor eficiencia
Tecnología del quemador acreditada y altamente eficaz "Made in Germany". Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones. Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
Seguridad operacional
  • El filtro de agua de fácil acceso protege la bomba contra las partículas presentes en el agua.
  • Las válvulas de seguridad, las protecciones contra falta de agua y para combustible garantizan la disponibilidad del equipo.
  • El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
  • Todos los accesorios se pueden guardar directamente en el equipo. Equipado con dos ganchos de soporte para la manguera de aspiración y el cable de red.
  • Amplio espacio de almacenamiento, p. ej. para detergente, guantes o herramientas.
Dosificación del detergente
  • Conmutación sencilla entre los depósitos de detergente 1 y 2.
  • Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
Concepto de movilidad
  • «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
  • Cavidad para inclinación integrada para facilitar el transporte en los descansillos.
  • Asas de empuje para un transporte sencillo y una maniobrabilidad óptima. 
Elementos de control sencillos
  • Un interruptor para todas las funciones del equipo.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 500 - 1000
Presión de trabajo (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) mín. 80 - máx. 155
Potencia de conexión (kW) 8
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 7,3
Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h) 5,8
Cable de conexión (m) 5
Depósito de combustible (l) 25
Peso (con accesorios) (kg) 160,2
Peso con embalaje incluido (kg) 170,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1330 x 750 x 1060

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Longlife
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 400 bar
  • Lanza pulverizadora: 1050 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Servomando

Equipamiento

  • Función de detergente: Depósito 20 + 10 l
  • ANTI!Twist
  • Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y combustible se pueden llenar desde el exterior
  • Barra de control con indicador luminoso
  • Desconexión de presión
  • Enchufe conmutador de polos (3~)
  • Dos depósitos de detergente
  • Protección contra funcionamiento en seco
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Videos
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de equipos y aparatos
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de piscinas
  • Limpieza de instalaciones deportivas
  • Limpieza en el proceso de producción
  • Limpieza de plantas de producción
Accesorios
Detergentes