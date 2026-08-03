La hidrolimpiadora de agua caliente HDS 9/20-4 M de Kärcher combina la máxima calidad de limpieza con la mejor ergonomía y facilidad de uso. Los componentes y sistemas de alta calidad, como la robusta bomba axial de 3 pistones con pistones cerámicos, el motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta refrigerado por agua, una tecnología de quemadores optimizada y el modo de ahorro eco!efficiency, garantizan un funcionamiento seguro y económico. Para trabajar sin esfuerzo, sin fatiga y de forma ergonómica, también se incluye de serie la innovadora pistola de alta presión EASY!Force Advanced con Servo Control y una lanza pulverizadora de acero inoxidable de 1050 milímetros de longitud con tecnología de boquillas patentada. Además, el equipo de gama media cuenta con 2 depósitos de detergente, funcionamiento intuitivo con un interruptor, almacenamiento ergonómico de accesorios, acoplamientos rápidos EASY!Lock que ahorran tiempo y un concepto de movilidad bien concebido. La tecnología de seguridad aplicada de forma consecuente con filtro de agua, válvulas de seguridad y manguera SDS también protege de forma fiable contra daños a la HDS 9/20-4 M, de fácil mantenimiento.