Hidrolimpiadora HDS 9/20-4 M
Hidrolimpiadora de agua caliente muy fácil de usar de la gama media con robusta bomba axial de 3 pistones, motor eléctrico de 4 polos refrigerado por agua y 2 depósitos de detergente.
La hidrolimpiadora de agua caliente HDS 9/20-4 M de Kärcher combina la máxima calidad de limpieza con la mejor ergonomía y facilidad de uso. Los componentes y sistemas de alta calidad, como la robusta bomba axial de 3 pistones con pistones cerámicos, el motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta refrigerado por agua, una tecnología de quemadores optimizada y el modo de ahorro eco!efficiency, garantizan un funcionamiento seguro y económico. Para trabajar sin esfuerzo, sin fatiga y de forma ergonómica, también se incluye de serie la innovadora pistola de alta presión EASY!Force Advanced con Servo Control y una lanza pulverizadora de acero inoxidable de 1050 milímetros de longitud con tecnología de boquillas patentada. Además, el equipo de gama media cuenta con 2 depósitos de detergente, funcionamiento intuitivo con un interruptor, almacenamiento ergonómico de accesorios, acoplamientos rápidos EASY!Lock que ahorran tiempo y un concepto de movilidad bien concebido. La tecnología de seguridad aplicada de forma consecuente con filtro de agua, válvulas de seguridad y manguera SDS también protege de forma fiable contra daños a la HDS 9/20-4 M, de fácil mantenimiento.
Características y ventajas
Alta rentabilidadEn el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua. Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.
Amplia gama de accesorios con EASY!LockEASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención. La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola. Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
La mayor eficienciaTecnología del quemador acreditada y altamente eficaz "Made in Germany". Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones. Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
Seguridad operacional
- El filtro de agua de fácil acceso protege la bomba contra las partículas presentes en el agua.
- Las válvulas de seguridad, las protecciones contra falta de agua y para combustible garantizan la disponibilidad del equipo.
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
- Todos los accesorios se pueden guardar directamente en el equipo. Equipado con dos ganchos de soporte para la manguera de aspiración y el cable de red.
- Amplio espacio de almacenamiento, p. ej. para detergente, guantes o herramientas.
Dosificación del detergente
- Conmutación sencilla entre los depósitos de detergente 1 y 2.
- Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
Concepto de movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
- Cavidad para inclinación integrada para facilitar el transporte en los descansillos.
- Asas de empuje para un transporte sencillo y una maniobrabilidad óptima.
Elementos de control sencillos
- Un interruptor para todas las funciones del equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|450 - 900
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Potencia de conexión (kW)
|7
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|6,5
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|25
|Peso (con accesorios) (kg)
|155,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|165,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Longlife
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 400 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Función de detergente: Depósito 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y combustible se pueden llenar desde el exterior
- Barra de control con indicador luminoso
- Desconexión de presión
- Enchufe conmutador de polos (3~)
- Dos depósitos de detergente
- Protección contra funcionamiento en seco
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción