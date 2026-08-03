Hidrolimpiadora HDS 9/20-4 M

Hidrolimpiadora de agua caliente muy fácil de usar de la gama media con robusta bomba axial de 3 pistones, motor eléctrico de 4 polos refrigerado por agua y 2 depósitos de detergente.

La hidrolimpiadora de agua caliente HDS 9/20-4 M de Kärcher combina la máxima calidad de limpieza con la mejor ergonomía y facilidad de uso. Los componentes y sistemas de alta calidad, como la robusta bomba axial de 3 pistones con pistones cerámicos, el motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta refrigerado por agua, una tecnología de quemadores optimizada y el modo de ahorro eco!efficiency, garantizan un funcionamiento seguro y económico. Para trabajar sin esfuerzo, sin fatiga y de forma ergonómica, también se incluye de serie la innovadora pistola de alta presión EASY!Force Advanced con Servo Control y una lanza pulverizadora de acero inoxidable de 1050 milímetros de longitud con tecnología de boquillas patentada. Además, el equipo de gama media cuenta con 2 depósitos de detergente, funcionamiento intuitivo con un interruptor, almacenamiento ergonómico de accesorios, acoplamientos rápidos EASY!Lock que ahorran tiempo y un concepto de movilidad bien concebido. La tecnología de seguridad aplicada de forma consecuente con filtro de agua, válvulas de seguridad y manguera SDS también protege de forma fiable contra daños a la HDS 9/20-4 M, de fácil mantenimiento.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HDS 9/20-4 M: Alta rentabilidad
Alta rentabilidad
En el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua. Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.
Hidrolimpiadora HDS 9/20-4 M: Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención. La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola. Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Hidrolimpiadora HDS 9/20-4 M: La mayor eficiencia
La mayor eficiencia
Tecnología del quemador acreditada y altamente eficaz "Made in Germany". Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones. Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
Seguridad operacional
  • El filtro de agua de fácil acceso protege la bomba contra las partículas presentes en el agua.
  • Las válvulas de seguridad, las protecciones contra falta de agua y para combustible garantizan la disponibilidad del equipo.
  • El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
  • Todos los accesorios se pueden guardar directamente en el equipo. Equipado con dos ganchos de soporte para la manguera de aspiración y el cable de red.
  • Amplio espacio de almacenamiento, p. ej. para detergente, guantes o herramientas.
Dosificación del detergente
  • Conmutación sencilla entre los depósitos de detergente 1 y 2.
  • Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
Concepto de movilidad
  • «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
  • Cavidad para inclinación integrada para facilitar el transporte en los descansillos.
  • Asas de empuje para un transporte sencillo y una maniobrabilidad óptima. 
Elementos de control sencillos
  • Un interruptor para todas las funciones del equipo.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 450 - 900
Presión de trabajo (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) mín. 80 - máx. 155
Potencia de conexión (kW) 7
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 6,5
Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h) 5,2
Cable de conexión (m) 5
Depósito de combustible (l) 25
Peso (con accesorios) (kg) 155,2
Peso (con embalaje) (kg) 165,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1330 x 750 x 1060

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Longlife
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 400 bar
  • Lanza pulverizadora: 1050 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Servomando

Equipamiento

  • Función de detergente: Depósito 20 + 10 l
  • ANTI!Twist
  • Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y combustible se pueden llenar desde el exterior
  • Barra de control con indicador luminoso
  • Desconexión de presión
  • Enchufe conmutador de polos (3~)
  • Dos depósitos de detergente
  • Protección contra funcionamiento en seco
Hidrolimpiadora HDS 9/20-4 M
Hidrolimpiadora HDS 9/20-4 M
Hidrolimpiadora HDS 9/20-4 M
Hidrolimpiadora HDS 9/20-4 M
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Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de equipos y aparatos
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de piscinas
  • Limpieza de instalaciones deportivas
  • Limpieza en el proceso de producción
  • Limpieza de plantas de producción
Accesorios
Detergentes