Limpiadora de alta presión portátil HD 8/18-4 M Cage, de diseño Cage especialmente robusto, con un bastidor tubular con recubrimiento de polvo que ofrece una buena protección para usos móviles en condiciones duras y para transporte frecuente. El equipo está diseñado para el servicio en posición vertical u horizontal y de forma que facilita el mantenimiento, ofreciendo, pues, al usuario una flexibilidad y estabilidad máximas. El trabajo sin fatiga y el montaje/desmontaje rápido están garantizados con la pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de sujeción, y los cierres rápidos EASY!Lock, para un manejo 5 veces más rápido que las conexiones convencionales sin que ello reduzca su robustez y durabilidad. De manera adicional, el caudal de agua y la presión de trabajo pueden regularse mediante Servo Control directamente en la pistola. Accionada mediante un motor trifásico de 4 polos y marcha lenta con un control de interruptor de presión, la bomba axial de 3 pistones con culata de latón reduce el consumo energético en alrededor del 20 por ciento. Como protección de los componentes de alta presión están integrados de serie una descarga automática de presión y un filtro fino grande para agua.