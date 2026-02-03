Hidrolimpiadora HD 8/18-4 M Cage ST
Limpiadora de alta presión HD 8/18-4 M Cage, muy robusta y sin calefacción, con bastidor tubular con recubrimiento de polvo para usos industriales duros y una protección máxima de la unidad de bomba.
Limpiadora de alta presión portátil HD 8/18-4 M Cage, de diseño Cage especialmente robusto, con un bastidor tubular con recubrimiento de polvo que ofrece una buena protección para usos móviles en condiciones duras y para transporte frecuente. El equipo está diseñado para el servicio en posición vertical u horizontal y de forma que facilita el mantenimiento, ofreciendo, pues, al usuario una flexibilidad y estabilidad máximas. El trabajo sin fatiga y el montaje/desmontaje rápido están garantizados con la pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de sujeción, y los cierres rápidos EASY!Lock, para un manejo 5 veces más rápido que las conexiones convencionales sin que ello reduzca su robustez y durabilidad. De manera adicional, el caudal de agua y la presión de trabajo pueden regularse mediante Servo Control directamente en la pistola. Accionada mediante un motor trifásico de 4 polos y marcha lenta con un control de interruptor de presión, la bomba axial de 3 pistones con culata de latón reduce el consumo energético en alrededor del 20 por ciento. Como protección de los componentes de alta presión están integrados de serie una descarga automática de presión y un filtro fino grande para agua.
Características y ventajas
Gran durabilidad y resistenciaEl robusto bastidor tubular de acero protege todos los componentes. El bastidor tubular de acero también permite fijar el equipo fácilmente en el vehículo de servicio. El robusto bastidor de plástico protege la bomba de forma fiable contra daños y suciedad.
Equipamiento de alta calidadLa descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil. Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta. Culata de latón de alta calidad.
Mantenimiento extremadamente sencilloAcceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo. Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo. Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Eficiencia energética superior
- Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
- Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Funcionamiento flexible
- Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
Almacenaje de accesorios bien pensado
- Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|760
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Presión máx. (bar/MPa)
|270 / 27
|Potencia de conexión (kW)
|4,6
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|44,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|48,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|420 x 460 x 970
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Desconexión de presión
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria