Potente hidrolimpiadora de agua caliente trifásica de la gama compacta: la HDS 7/16 C con potente motor refrigerado por aire con modo eco!efficiency. Una robusta bomba axial con 3 pistones cerámicos genera una presión elevada. La pistola de alta presión EASY!Force Advanced con tecnología de boquillas patentada y acoplamiento rápido EASY!Lock hacen que el trabajo sea ergonómico. El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) minimiza las vibraciones. La tecnología de agua caliente disuelve eficazmente incluso los lubricantes y reduce el uso de detergentes, que se dosifican con precisión desde un depósito de 15,5 litros. La presión y el caudal del agua pueden ajustarse en función de la tarea. La HDS 7/16 C, de fácil mantenimiento, está diseñada para el uso diario en condiciones difíciles. La opción de descalcificación, un filtro de agua y una válvula de seguridad protegen la tecnología. Un chasis robusto protege contra los impactos, mientras que las ruedas de gran tamaño y las ruedas de dirección proporcionan una gran movilidad. Cuenta con opciones de almacenamiento integradas para los accesorios.