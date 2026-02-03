La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 SXA Plus se ha creado para las mayores exigencias de calidad y ergonomía. La pistola de alta presión EASY!Force Advanced reduce la fuerza de retención a cero. La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola. De este modo, la reducción de presión puede reaccionar a las superficies sensibles sin tener que cambiar las boquillas ni ajustar el equipo. La boquilla rotativa Vibrasoft amortigua los ruidos y vibraciones. Sistemas de asistencia e indicador de estado LED que aportan orientación. El equipo de gama superior destaca por su excelente acabado y los mejores materiales. En el centro, dispone de una resistente bomba de disco oscilante con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latón. El motor de 4 polos y funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire es de larga vida útil y alto rendimiento. Los rieles de bastidor de aluminio integrados conforman un chasis ligero, adecuado para la carga con grúa. El diseño vertical con unidad de motor y bomba vertical proporciona un diseño compacto y movilidad. Además, incorpora mangueras de alta presión Ultra Guard con revestimiento de Teflon® y abundante almacenamiento para los accesorios, así como un enrollador de mangueras automático para enrollar y desenrollar hasta los 45°, incluso a presión.