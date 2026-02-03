Hidrolimpiadora HD 10/25-4 SXA Plus
La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 SXA Plus cuenta con los mejores materiales para una máxima potencia. Con sistemas de asistencia, enrollador de mangueras automático y boquilla rotativa Vibrasoft.
La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 SXA Plus se ha creado para las mayores exigencias de calidad y ergonomía. La pistola de alta presión EASY!Force Advanced reduce la fuerza de retención a cero. La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola. De este modo, la reducción de presión puede reaccionar a las superficies sensibles sin tener que cambiar las boquillas ni ajustar el equipo. La boquilla rotativa Vibrasoft amortigua los ruidos y vibraciones. Sistemas de asistencia e indicador de estado LED que aportan orientación. El equipo de gama superior destaca por su excelente acabado y los mejores materiales. En el centro, dispone de una resistente bomba de disco oscilante con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latón. El motor de 4 polos y funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire es de larga vida útil y alto rendimiento. Los rieles de bastidor de aluminio integrados conforman un chasis ligero, adecuado para la carga con grúa. El diseño vertical con unidad de motor y bomba vertical proporciona un diseño compacto y movilidad. Además, incorpora mangueras de alta presión Ultra Guard con revestimiento de Teflon® y abundante almacenamiento para los accesorios, así como un enrollador de mangueras automático para enrollar y desenrollar hasta los 45°, incluso a presión.
Características y ventajas
Enrollador de mangueras automáticoEnrollado y desenrollado automático hasta un ángulo de 45°, incluso a presión. Manguera de alta presión Ultra Guard resistente a los arañazos y lisa con revestimiento de Teflon®. Reducción de hasta un 50 % en los tiempos de ajuste.
Concepto de diseño compacto Upright con disposición vertical y unidad de motor y bomba dispuestos en verticalReducida superficie de apoyo y dimensiones exteriores compactas. Fáciles de manejar y de transportar. La máxima estabilidad proporciona un apoyo seguro del equipo.
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, resistente bomba con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latónLarga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. Gran potencia con gran eficiencia. Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Ergonómica boquilla turbo Vibrasoft
- Reducción de vibraciones de hasta el 30 %.
- Nivel de ruido y nivel acústico reducidos.
- Permite trabajar con ahorro de energía y durante mucho tiempo con la boquilla rotativa.
Concepto de servicio sofisticado que permite un uso rápido directamente en el lugar de uso
- Cabeza orientable de la bomba.
- Práctico indicador de llenado de aceite y canal de vaciado del aceite integrados en el chasis.
- Concepto modular de los componentes que consta de la bomba, el motor y el armario de conexiones.
Sistemas de asistencia e indicador de estado LED
- Sistema electrónico integrado para controlar el equipo.
- Desconexión automática con exceso o falta de tensión.
- Desconexión en caso de fuga o fallo de fase.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
- La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola.
- EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
- Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
- Bolsa de canguro.
- Ganchos ajustables, por ejemplo, como segundo depósito para la lanza o para el cable eléctrico.
- Almacenamiento para la manguera de alta presión.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|376 / 424
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|80 - 250
|Presión máx. (bar)
|280
|Potencia de conexión (kW)
|8,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|047
|Entrada de agua
|1″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|81,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|90,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|607 x 518 x 1063
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 20 m
- Tipo de manguera de alta presión: Ultra Guard
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla turbo
- Servomando
Equipamiento
- Motor trifásico de 4 polos con refrigeración por agua y aire
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
- Desconexión de presión
- Filtro fino para agua integrado
- Electrónica de protección del motor con indicador LED
- Mirilla del nivel de aceite
- Entrada de agua de latón
Campos de aplicación
- Limpieza de tractores, máquinas y accesorios del sector agrícola
- Limpieza de máquina y equipos de obra, como hormigoneras, andamios, cargadoras, excavadoras o bombas de hormigón
- Limpieza de máquinas de producción de la industria como trenes de esmaltado de la producción alimentaria o de la industria manufacturera
- Limpieza de vehículos y medios de transporte como camiones, barcos, aviones o autobuses
- Limpieza de áreas municipales como plazas públicas, estaciones, pozos o superficies de aparcamiento