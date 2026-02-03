Hidrolimpiadora HD 10/25-4 SXA Plus

La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 SXA Plus cuenta con los mejores materiales para una máxima potencia. Con sistemas de asistencia, enrollador de mangueras automático y boquilla rotativa Vibrasoft.

La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 SXA Plus se ha creado para las mayores exigencias de calidad y ergonomía. La pistola de alta presión EASY!Force Advanced reduce la fuerza de retención a cero. La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola. De este modo, la reducción de presión puede reaccionar a las superficies sensibles sin tener que cambiar las boquillas ni ajustar el equipo. La boquilla rotativa Vibrasoft amortigua los ruidos y vibraciones. Sistemas de asistencia e indicador de estado LED que aportan orientación. El equipo de gama superior destaca por su excelente acabado y los mejores materiales. En el centro, dispone de una resistente bomba de disco oscilante con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latón. El motor de 4 polos y funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire es de larga vida útil y alto rendimiento. Los rieles de bastidor de aluminio integrados conforman un chasis ligero, adecuado para la carga con grúa. El diseño vertical con unidad de motor y bomba vertical proporciona un diseño compacto y movilidad. Además, incorpora mangueras de alta presión Ultra Guard con revestimiento de Teflon® y abundante almacenamiento para los accesorios, así como un enrollador de mangueras automático para enrollar y desenrollar hasta los 45°, incluso a presión.

Características y ventajas
Enrollador de mangueras automático
Enrollador de mangueras automático
Enrollado y desenrollado automático hasta un ángulo de 45°, incluso a presión. Manguera de alta presión Ultra Guard resistente a los arañazos y lisa con revestimiento de Teflon®. Reducción de hasta un 50 % en los tiempos de ajuste.
Concepto de diseño compacto Upright con disposición vertical y unidad de motor y bomba dispuestos en vertical
Concepto de diseño compacto Upright con disposición vertical y unidad de motor y bomba dispuestos en vertical
Reducida superficie de apoyo y dimensiones exteriores compactas. Fáciles de manejar y de transportar. La máxima estabilidad proporciona un apoyo seguro del equipo.
Hidrolimpiadora HD 10/25-4 SXA Plus: Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, resistente bomba con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latón
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, resistente bomba con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latón
Larga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. Gran potencia con gran eficiencia. Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Ergonómica boquilla turbo Vibrasoft
  • Reducción de vibraciones de hasta el 30 %.
  • Nivel de ruido y nivel acústico reducidos.
  • Permite trabajar con ahorro de energía y durante mucho tiempo con la boquilla rotativa.
Concepto de servicio sofisticado que permite un uso rápido directamente en el lugar de uso
  • Cabeza orientable de la bomba.
  • Práctico indicador de llenado de aceite y canal de vaciado del aceite integrados en el chasis.
  • Concepto modular de los componentes que consta de la bomba, el motor y el armario de conexiones.
Sistemas de asistencia e indicador de estado LED
  • Sistema electrónico integrado para controlar el equipo.
  • Desconexión automática con exceso o falta de tensión.
  • Desconexión en caso de fuga o fallo de fase.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
  • La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola.
  • EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
  • Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
  • Bolsa de canguro.
  • Ganchos ajustables, por ejemplo, como segundo depósito para la lanza o para el cable eléctrico.
  • Almacenamiento para la manguera de alta presión.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 376 / 424
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 500 - 1000
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar) 80 - 250
Presión máx. (bar) 280
Potencia de conexión (kW) 8,8
Cable de conexión (m) 5
Tamaño de la boquilla 047
Entrada de agua 1″
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 81,9
Peso con embalaje incluido (kg) 90,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 607 x 518 x 1063

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 20 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Ultra Guard
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
  • Lanza pulverizadora: 1050 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Boquilla turbo
  • Servomando

Equipamiento

  • Motor trifásico de 4 polos con refrigeración por agua y aire
  • Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
  • Desconexión de presión
  • Filtro fino para agua integrado
  • Electrónica de protección del motor con indicador LED
  • Mirilla del nivel de aceite
  • Entrada de agua de latón
Hidrolimpiadora HD 10/25-4 SXA Plus
Campos de aplicación
  • Limpieza de tractores, máquinas y accesorios del sector agrícola
  • Limpieza de máquina y equipos de obra, como hormigoneras, andamios, cargadoras, excavadoras o bombas de hormigón
  • Limpieza de máquinas de producción de la industria como trenes de esmaltado de la producción alimentaria o de la industria manufacturera
  • Limpieza de vehículos y medios de transporte como camiones, barcos, aviones o autobuses
  • Limpieza de áreas municipales como plazas públicas, estaciones, pozos o superficies de aparcamiento
Accesorios
