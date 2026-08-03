Hidrolimpiadora HD 9/20-4 SXA Plus
La limpiadora de alta presión de agua fría HD 9/20-4 SXA Plus ofrece rendimiento y comodidad. El equipamiento incluye materiales de alta calidad, el enrollador de mangueras automático y la boquilla rotativa Vibrasoft.
La limpiadora de alta presión de agua fría HD 9/20-4 SXA Plus permite un trabajo ergonómico gracias a la pistola de alta presión EASY!Force Advanced sin fuerza de retención. La presión y el volumen de agua se pueden regular directamente en la pistola/lanza mediante el regulador Servo Control; la lanza de acero inoxidable (1050 mm) se puede girar. Las vibraciones y ruidos se reducen hasta un 30 % con la boquilla rotativa Vibrasoft. La limpiadora impresiona por su acabado y sus materiales de alta calidad: la unidad de bomba y motor instalada verticalmente (concepto Upright) consta de una bomba de disco oscilante con pistones de acero inoxidable y cabezal de latón, así como de un motor de 4 polos de marcha lenta con refrigeración por agua y aire, y permite un diseño compacto para la máxima movilidad. Los rieles de bastidor de aluminio hacen que el chasis sea robusto, ligero y apto para la carga con grúa. Incluye manguera de alta presión Ultra Guard con un revestimiento de Teflon® de larga vida útil, así como un enrollador de mangueras automático para enrollar y desenrollar incluso bajo presión y en un ángulo de hasta 45°, lo que reduce el tiempo de preparación hasta en un 50 %. Este equipo de gama superior se completa con opciones de almacenamiento de accesorios, como un bolsillo canguro y ganchos ajustables.
Características y ventajas
Enrollador de mangueras automáticoEnrollado y desenrollado automático hasta un ángulo de 45°, incluso a presión. Manguera de alta presión Ultra Guard resistente a los arañazos y lisa con revestimiento de Teflon®. Reducción de hasta un 50 % en los tiempos de preparación.
Concepto de diseño compacto Upright con disposición vertical y unidad de motor y bomba dispuestos en verticalReducida superficie de apoyo y dimensiones exteriores compactas. Fáciles de manejar y de transportar. La máxima estabilidad proporciona un apoyo seguro del equipo.
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, resistente bomba con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latónLarga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. Alto rendimiento y eficiencia. Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Ergonómica boquilla turbo Vibrasoft
- Reducción de vibraciones de hasta el 30 %.
- Nivel de ruido y nivel acústico reducidos.
- Permite trabajar con ahorro de energía y durante mucho tiempo con la boquilla rotativa.
Concepto de servicio sofisticado que permite un uso rápido directamente en el lugar de uso
- Cabeza orientable de la bomba.
- Práctico indicador de llenado de aceite y canal de vaciado del aceite integrados en el chasis.
- Concepto modular de los componentes que consta de la bomba, el motor y el armario de conexiones.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
- La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola.
- Pistola de alta presión EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
- Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
- Bolsa de canguro.
- Ganchos ajustables, por ejemplo, como segundo depósito para la lanza o para el cable eléctrico.
- Almacenamiento para la manguera de alta presión.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|376 - 424
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 900
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|50 - 200
|Presión máx. (bar)
|250
|Potencia de conexión (kW)
|7
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|047
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|74,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|82,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|607 x 518 x 1063
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura
- Longitud de la manguera de alta presión: 20 m
- Tipo de manguera de alta presión: Ultra Guard
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla turbo
- Servomando
Equipamiento
- Motor trifásico de 4 polos con refrigeración por agua y aire
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
- Desconexión de presión
- Filtro fino para agua integrado
- Mirilla del nivel de aceite
- Entrada de agua de latón
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de tractores, máquinas y accesorios del sector agrícola
- Limpieza de máquina y equipos de obra, como hormigoneras, andamios, cargadoras, excavadoras o bombas de hormigón
- Limpieza de máquinas de producción de la industria como trenes de esmaltado de la producción alimentaria o de la industria manufacturera
- Limpieza de vehículos y medios de transporte como camiones, barcos, aviones o autobuses
- Limpieza de áreas municipales como plazas públicas, estaciones, pozos o superficies de aparcamiento