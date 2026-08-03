Hidrolimpiadora HD 7/14-4 MXA Plus
Limpiadora de alta presión compacta HD 7/14-4 MX con motor de corriente alterna, enrollador de mangueras para un manejo cómodo de la manguera de alta presión, 140 bar de presión de trabajo y descarga automática de presión.
Limpiadora de alta presión portátil HD 7/14-4 MX con motor de corriente alterna y mando por interruptor de presión, carro portamangueras integrado para un manejo sencillo de la manguera de alta presión y diversas opciones de almacenamiento para los accesorios. Una nueva y robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón garantiza unos tiempos de funcionamiento prolongados de este equipo de gran maniobrabilidad y desmontaje sencillo, reduce el consumo de energía y al mismo tiempo mejora el rendimiento de limpieza un 20 por ciento aproximadamente. La pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales sin afectar a su resistencia y durabilidad, permiten un trabajo sin esfuerzo y un montaje y desmontaje rápidos. La descarga automática de presión protege eficazmente los componentes de alta presión frente a las cargas en el modo standby. La estructura del equipo de fácil mantenimiento hace que acceder a la bomba de alta presión y a los componentes electrónicos resulte especialmente fácil.
Características y ventajas
Enrollador de mangueras automático de muelle
- Máximo confort de manejo de la manguera de alta presión.
- Posibilita un tiempo de montaje breve y un enrollado y desenrollado ágiles.
- Evita los tropiezos y aumenta así la seguridad de funcionamiento.
Pie de apoyo adicional
- Aumenta la superficie de apoyo del equipo.
- Aumenta la seguridad antivuelco durante el uso vertical.
Equipamiento de alta calidad
- La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil.
- Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta.
- Culata de latón de alta calidad.
Almacenaje de accesorios bien pensado
- Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Alta movilidad
- El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio.
- Fácil de guardar en los vehículos de servicio.
- Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Funcionamiento flexible
- Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
- Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Mantenimiento extremadamente sencillo
- Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
- Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
- Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
- Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|700
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|140 / 14
|Presión máx. (bar/MPa)
|210 / 21
|Potencia de conexión (kW)
|3,4
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|43,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|47
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|400 x 455 x 966
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla turbo
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: Flex
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- ANTI!Twist
- Desconexión de presión
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para constructores, artesanos, empresas de limpieza y municipios