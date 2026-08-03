Limpiadora de alta presión portátil HD 7/14-4 MX con motor de corriente alterna y mando por interruptor de presión, carro portamangueras integrado para un manejo sencillo de la manguera de alta presión y diversas opciones de almacenamiento para los accesorios. Una nueva y robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón garantiza unos tiempos de funcionamiento prolongados de este equipo de gran maniobrabilidad y desmontaje sencillo, reduce el consumo de energía y al mismo tiempo mejora el rendimiento de limpieza un 20 por ciento aproximadamente. La pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales sin afectar a su resistencia y durabilidad, permiten un trabajo sin esfuerzo y un montaje y desmontaje rápidos. La descarga automática de presión protege eficazmente los componentes de alta presión frente a las cargas en el modo standby. La estructura del equipo de fácil mantenimiento hace que acceder a la bomba de alta presión y a los componentes electrónicos resulte especialmente fácil.