Hidrolimpiadora HD 7/14-4 MXA Plus

Limpiadora de alta presión compacta HD 7/14-4 MX con motor de corriente alterna, enrollador de mangueras para un manejo cómodo de la manguera de alta presión, 140 bar de presión de trabajo y descarga automática de presión.

Limpiadora de alta presión portátil HD 7/14-4 MX con motor de corriente alterna y mando por interruptor de presión, carro portamangueras integrado para un manejo sencillo de la manguera de alta presión y diversas opciones de almacenamiento para los accesorios. Una nueva y robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón garantiza unos tiempos de funcionamiento prolongados de este equipo de gran maniobrabilidad y desmontaje sencillo, reduce el consumo de energía y al mismo tiempo mejora el rendimiento de limpieza un 20 por ciento aproximadamente. La pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales sin afectar a su resistencia y durabilidad, permiten un trabajo sin esfuerzo y un montaje y desmontaje rápidos. La descarga automática de presión protege eficazmente los componentes de alta presión frente a las cargas en el modo standby. La estructura del equipo de fácil mantenimiento hace que acceder a la bomba de alta presión y a los componentes electrónicos resulte especialmente fácil.

Características y ventajas
Enrollador de mangueras automático de muelle
  • Máximo confort de manejo de la manguera de alta presión.
  • Posibilita un tiempo de montaje breve y un enrollado y desenrollado ágiles.
  • Evita los tropiezos y aumenta así la seguridad de funcionamiento.
Pie de apoyo adicional
  • Aumenta la superficie de apoyo del equipo.
  • Aumenta la seguridad antivuelco durante el uso vertical.
Equipamiento de alta calidad
  • La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil.
  • Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta.
  • Culata de latón de alta calidad.
Almacenaje de accesorios bien pensado
  • Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
  • EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
  • Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Alta movilidad
  • El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio.
  • Fácil de guardar en los vehículos de servicio.
  • Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Funcionamiento flexible
  • Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
  • Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Mantenimiento extremadamente sencillo
  • Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
  • Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
  • Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
  • Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
  • Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
  • Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
  • Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 700
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar/MPa) 140 / 14
Presión máx. (bar/MPa) 210 / 21
Potencia de conexión (kW) 3,4
Cable de conexión (m) 5
Entrada de agua 3/4″
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 43,1
Peso (con embalaje) (kg) 47
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 400 x 455 x 966

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force
  • Lanza pulverizadora: 840 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Boquilla turbo

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Flex
  • Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
  • ANTI!Twist
  • Desconexión de presión
Hidrolimpiadora HD 7/14-4 MXA Plus
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Campos de aplicación
  • Ideal para constructores, artesanos, empresas de limpieza y municipios
Accesorios
Detergentes