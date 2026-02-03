Hidrolimpiadora HDS 6/15 C
Hidrolimpiadora de agua caliente monofásica HDS 6/15 C de la gama compacta con bomba axial de 3 pistones, modo eco!efficiency, manejo intuitivo con 1 botón y pistola de alta presión EASY!Force Advanced.
Calidad, ergonomía y facilidad de uso: la HDS 6/15 C es una potente hidrolimpiadora de agua caliente monofásica de la gama compacta, con motor refrigerado por aire, modo eco!efficiency y manejo intuitivo mediante 1 botón. Una robusta bomba axial con 3 pistones cerámicos genera la presión necesaria. La pistola de alta presión EASY!Force Advanced con tecnología de boquillas patentada y un tubo de acero de más de 1 metro de longitud, así como los acoplamientos rápidos EASY!Lock, hacen que el trabajo sea ergonómico. El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) minimiza las vibraciones para trabajar sin fatiga. La tecnología de agua caliente disuelve eficazmente incluso los lubricantes y reduce el uso de detergentes, que se dosifican con precisión desde un depósito de 15,5 litros. La presión y el caudal del agua pueden ajustarse en función de la tarea. La HDS 6/15 C, de fácil mantenimiento, está diseñada para el uso diario en condiciones difíciles. La opción de descalcificación, un filtro de agua y una válvula de seguridad protegen la tecnología. Un chasis robusto protege contra los impactos, mientras que las ruedas de gran tamaño y las ruedas de dirección proporcionan una gran movilidad. Cuenta con opciones de almacenamiento para los accesorios.
Características y ventajas
Alta rentabilidad
- Modo eco!efficiency: rentable y respetuoso con el medio ambiente, incluso en usos prolongados.
- Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ en un 20 %.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
- EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
- Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
- Boquilla de alto rendimiento Kärcher patentada con una potencia de limpieza hasta un 40 % superior.
Seguridad operacional
- El filtro de agua de fácil acceso protege la bomba contra las partículas presentes en el agua.
- Las válvulas de seguridad, las protecciones contra falta de agua y para combustible garantizan la disponibilidad del equipo.
Fiabilidad
- Sistema de descalcificación del agua para la protección del serpentín de calefacción de los daños provocados por la calcificación.
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
- Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión.
- Almacenamiento de boquillas integrado.
- Soporte integrado de la lanza para el transporte.
Dosificación del detergente
- Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
- Gran abertura de depósito con rampa de llenado.
Concepto de movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
- Cavidad para inclinación integrada para inclinarse fácilmente al superar los desniveles.
- Asas de empuje para un transporte sencillo y una maniobrabilidad óptima.
Elementos de control sencillos
- Manejo intuitivo mediante un gran mando selector intuitivo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|260 - 560
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Presión máx. (bar)
|200
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|máx. 80
|Potencia de conexión (kW)
|3,4
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|3,1
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|2,5
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|15
|Peso (con accesorios) (kg)
|101,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|110
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1066 x 650 x 920
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Desconexión de presión
- Depósito de detergente y de combustible integrado
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción