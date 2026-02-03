Calidad, ergonomía y facilidad de uso: la HDS 6/15 C es una potente hidrolimpiadora de agua caliente monofásica de la gama compacta, con motor refrigerado por aire, modo eco!efficiency y manejo intuitivo mediante 1 botón. Una robusta bomba axial con 3 pistones cerámicos genera la presión necesaria. La pistola de alta presión EASY!Force Advanced con tecnología de boquillas patentada y un tubo de acero de más de 1 metro de longitud, así como los acoplamientos rápidos EASY!Lock, hacen que el trabajo sea ergonómico. El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) minimiza las vibraciones para trabajar sin fatiga. La tecnología de agua caliente disuelve eficazmente incluso los lubricantes y reduce el uso de detergentes, que se dosifican con precisión desde un depósito de 15,5 litros. La presión y el caudal del agua pueden ajustarse en función de la tarea. La HDS 6/15 C, de fácil mantenimiento, está diseñada para el uso diario en condiciones difíciles. La opción de descalcificación, un filtro de agua y una válvula de seguridad protegen la tecnología. Un chasis robusto protege contra los impactos, mientras que las ruedas de gran tamaño y las ruedas de dirección proporcionan una gran movilidad. Cuenta con opciones de almacenamiento para los accesorios.