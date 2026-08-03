La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/21-4 SXA Plus permite un trabajo ergonómico gracias a la pistola de alta presión EASY!Force Advanced sin fuerza de retención. La presión y el volumen de agua se pueden regular directamente en la pistola/lanza mediante el regulador Servo Control; la lanza de acero inoxidable (1050 mm) se puede girar. Las vibraciones y ruidos se reducen hasta un 30 % con la boquilla rotativa Vibrasoft. La limpiadora impresiona por su acabado y sus materiales de alta calidad: la unidad de bomba y motor instalada verticalmente (concepto Upright) consta de una bomba de disco oscilante con pistones de acero inoxidable y cabezal de latón, así como de un motor de 4 polos de marcha lenta con refrigeración por agua y aire, y permite un diseño compacto para la máxima movilidad. Los rieles de bastidor de aluminio hacen que el chasis sea robusto, ligero y apto para la carga con grúa. Incluye manguera de alta presión Ultra Guard con un revestimiento de Teflon® de larga vida útil, así como un enrollador de mangueras automático para enrollar y desenrollar incluso bajo presión y en un ángulo de hasta 45°, lo que reduce el tiempo de preparación hasta en un 50 %. Este equipo de gama superior se completa con opciones de almacenamiento de accesorios, como un bolsillo canguro y ganchos ajustables.