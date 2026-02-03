Hidrolimpiadora HD 9/25 G Classic

La HD 9/25 G es la limpiadora de alta presión de agua fría más potente con motor de gasolina de nuestra gama Classic. Destaca por el suministro autónomo de energía y su presión de trabajo de hasta 250 bar.

Con una presión de trabajo de hasta 250 bar, 900 litros de agua por hora y una robusta bomba de cigüeñal, la limpiadora de alta presión de agua fría HD 9/25 G Classic solventa sin esfuerzo incluso las tareas de limpieza más exigentes. Gracias a su potente motor de gasolina EU STAGE V, que hace innecesario el suministro externo de corriente, y con un robusto bastidor tubular de acero y ruedas a prueba de pinchazos, la HD 9/25 G Classic resulta ideal para el uso en condiciones difíciles como obras, talleres, servicios municipales o incluso empresas profesionales de limpieza de edificios. El asa de empuje ergonómica, sus dimensiones muy compactas y el almacenamiento de accesorios para la lanza y la manguera de alta presión, por ejemplo, facilitan la manipulación y el transporte en automóvil. Los componentes importantes del equipo son accesibles para facilitar el mantenimiento y están protegidos mediante una termoválvula, una válvula de seguridad y un gran filtro de agua.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 9/25 G Classic: Autonomía
Autonomía
Permite la independencia de fuentes de corriente externas. Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE. Cómodo arranque manual por cable.
Hidrolimpiadora HD 9/25 G Classic: Alta movilidad
Alta movilidad
Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera. El equipo compacto y estrecho se puede maniobrar fácilmente incluso en espacios reducidos. Para lograr una buena movilidad, un transporte cómodo y un almacenamiento en poco espacio: cabe en cualquier turismo normal sin problemas.
Hidrolimpiadora HD 9/25 G Classic: Gran durabilidad y resistencia
Gran durabilidad y resistencia
Un resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura. Acreditada tecnología de seguridad como válvula térmica y de seguridad y filtro de agua. Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos.
Posibilidad de almacenaje para accesorios
  • Gancho para mangueras y almacenamiento de accesorios para un almacenaje y transporte sencillos.
  • Empuñadura ergonómica y almacenamiento para mangueras.
Especificaciones

Características técnicas

Caudal (l/h) 900
Presión de trabajo (bar/MPa) 250 / 25
Presión máx. (bar/MPa) 300 / 30
Entrada de agua 3/4″
Tipo de accionamiento Gasolina
Tipo de motor G390FA
Cantidad de usuarios simultáneos 1
Movilidad Alta
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 56,8
Peso con embalaje incluido (kg) 64,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 878 x 538 x 702

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: Estándar
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Filtro de agua

Equipamiento

  • Bastidor de protección Cage﻿
  • Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
Accesorios
Detergentes