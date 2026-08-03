Gracias al enrollador de mangueras integrado, el manejo de la manguera de alta presión de la potente limpiadora de alta presión portátil HD 7/17 MX es un juego de niños. Igualmente sencillo es acceder a los componentes necesarios para el mantenimiento. También los accesorios, como la boquilla rotativa, la limpiadora de superficies o la lanza de espuma con bidón opcional encuentran rápidamente en el equipo un lugar seguro para el transporte. El motor trifásico con control mediante interruptor de presión y especialmente la nueva tecnología de bombas consiguen un aumento de hasta el 20 por ciento de la eficiencia energética y el rendimiento de limpieza. La descarga de presión automática integrada de serie protege los componentes de alta presión contra las cargas en el modo standby. También de serie son la pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. El HD 7/17 MX está diseñado tanto para el servicio en posición vertical como horizontal.