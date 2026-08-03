Hidrolimpiadora HD 7/17 MXA Plus
Con una presión de trabajo de 170 bar, una bomba axial de 3 pistones y un enrollador de mangueras de serie, la unidad móvil HD 7/17 MX convence en su uso diario. Diseño de fácil mantenimiento.
Gracias al enrollador de mangueras integrado, el manejo de la manguera de alta presión de la potente limpiadora de alta presión portátil HD 7/17 MX es un juego de niños. Igualmente sencillo es acceder a los componentes necesarios para el mantenimiento. También los accesorios, como la boquilla rotativa, la limpiadora de superficies o la lanza de espuma con bidón opcional encuentran rápidamente en el equipo un lugar seguro para el transporte. El motor trifásico con control mediante interruptor de presión y especialmente la nueva tecnología de bombas consiguen un aumento de hasta el 20 por ciento de la eficiencia energética y el rendimiento de limpieza. La descarga de presión automática integrada de serie protege los componentes de alta presión contra las cargas en el modo standby. También de serie son la pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. El HD 7/17 MX está diseñado tanto para el servicio en posición vertical como horizontal.
Características y ventajas
Enrollador de mangueras automático de muelle
- Máximo confort de manejo de la manguera de alta presión.
- Posibilita un tiempo de montaje breve y un enrollado y desenrollado ágiles.
- Evita los tropiezos y aumenta así la seguridad de funcionamiento.
Pie de apoyo adicional
- Aumenta la superficie de apoyo del equipo.
- Aumenta la seguridad antivuelco durante el uso vertical.
Equipamiento de alta calidad
- La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil.
- Potente electromotor de 2 polos refrigerado por aire.
- Culata de latón de alta calidad.
Almacenaje de accesorios bien pensado
- Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Alta movilidad
- El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio.
- Fácil de guardar en los vehículos de servicio.
- Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Funcionamiento flexible
- Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
- Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Mantenimiento extremadamente sencillo
- Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
- Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
- Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
- Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|700
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|170 / 17
|Presión máx. (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Potencia de conexión (kW)
|4,2
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|37,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|41
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|400 x 455 x 966
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla turbo
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: Flex
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- ANTI!Twist
- Desconexión de presión
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria