Hidrolimpiadora HDS 7/16 CX
La limpiadora de alta presión con agua caliente de tres fases HDS 7/16 CX de la gama compacta HDS con modo eco!efficiency de bajo consumo y enrollador de mangueras integrado con una manguera de alta presión de 15 metros.
La potente HDS 7/16 CX de tres fases de la gama compacta HDS dispone de un enrollador de mangueras integrado que incluye una manguera de alta presión de 15 metros. Además, la limpiadora de alta presión con agua caliente posee un práctico manejo con un solo botón, grandes ruedas y un rodillo de dirección que facilitan considerablemente al usuario el manejo y el transporte del equipo. Un equipamiento superior y un funcionamiento especialmente rentable y respetuoso con el medioambiente gracias al modo eco!efficiency son características que definen este equipo. Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock posibilitan un manejo cinco veces más rápido en comparación con las uniones roscadas convencionales sin perder robustez ni longevidad. Para garantizar la protección, los depósitos para detergente y combustible están integrados en el resistente chasis, apto incluso para las aplicaciones más exigentes. Se incluyen además prácticos compartimentos para accesorios, boquillas y herramientas.
Características y ventajas
RentabilidadModo eco!efficiency: rentable y respetuoso con el medio ambiente, incluso en usos prolongados. Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ en un 20 %. Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
Fácil manejoManejo intuitivo mediante un gran mando selector intuitivo. Gran abertura de depósito con rampa de llenado. Práctica botella para la conservación del sistema que puede cambiarse desde fuera.
AlmacenajeCompartimento para accesorios con llave para boquillas, herramientas, etc. Enrollador de mangueras integrado con manguera de alta presión de 15 m. Para un gran radio de acción y poder guardar el equipo rápidamente (variantes CX). Soporte integrado de la lanza para el transporte.
Fiabilidad
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
- Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba contra posibles daños.
- Sistema de descalcificación del agua para la protección del serpentín de calefacción de los daños provocados por la calcificación.
Movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas y rodillo de dirección.
- Amplias empuñaduras integradas en el chasis.
- Cavidad para inclinación integrada para inclinarse fácilmente al superar los desniveles.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|270 - 660
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|máx. 80
|Potencia de conexión (kW)
|4,7
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|4,1
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|3,3
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|15
|Peso (con accesorios) (kg)
|111
|Peso (con embalaje) (kg)
|119,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1215 x 650 x 920
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Desconexión de presión
- Depósito de detergente y de combustible integrado
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción