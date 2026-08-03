La potente HDS 7/16 CX de tres fases de la gama compacta HDS dispone de un enrollador de mangueras integrado que incluye una manguera de alta presión de 15 metros. Además, la limpiadora de alta presión con agua caliente posee un práctico manejo con un solo botón, grandes ruedas y un rodillo de dirección que facilitan considerablemente al usuario el manejo y el transporte del equipo. Un equipamiento superior y un funcionamiento especialmente rentable y respetuoso con el medioambiente gracias al modo eco!efficiency son características que definen este equipo. Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock posibilitan un manejo cinco veces más rápido en comparación con las uniones roscadas convencionales sin perder robustez ni longevidad. Para garantizar la protección, los depósitos para detergente y combustible están integrados en el resistente chasis, apto incluso para las aplicaciones más exigentes. Se incluyen además prácticos compartimentos para accesorios, boquillas y herramientas.