La hidrolimpiadora HD 9/20-4 M Classic de la gama Classic de Kärcher impresiona por su facilidad de uso, su diseño robusto, sus componentes de alta calidad y larga vida útil y su gran versatilidad. Este equipo de clase media es adecuado para una amplia gama de tareas de limpieza, como la limpieza de vehículos, instalaciones de producción, maquinaria y equipos agrícolas, así como limpieza de fachadas y servicios municipales. La bomba de cigüeñal, de larga vida útil, con culata de latón y función de aspiración, permite trabajar con temperaturas del agua de hasta 60 °C y también ofrece opciones de ajuste para la cantidad de agua y la presión de trabajo. El reducido número de revoluciones del motor de 4 polos de marcha lenta también garantiza un menor desgaste de la bomba, que además está protegida por un filtro de agua integrado. Todos los componentes se pueden cambiar o sustituir fácilmente y en pocos pasos. El inteligente diseño de la HD 9/20-4 M Classic se completa con un práctico compartimento para accesorios con conexiones EASY!Lock para cambiar los accesorios de forma rápida e intuitiva.